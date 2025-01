Davos: le risque de conflits armés au centre des préoccupations

Les risques liés aux conflits armés et les tensions économiques figurent en tête des préoccupations immédiates du monde des affaires, selon un rapport du forum économique mondial WEF ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les risques liés aux conflits armés et les tensions économiques figurent en tête des préoccupations immédiates du monde des affaires, selon un rapport du forum économique mondial (WEF) publié mercredi, quelques jours avant sa réunion annuelle à Davos.

"Nous connaissons malheureusement un nombre record de conflits dans le monde", a indiqué lors d'une conférence de presse Mirek Dusek, un responsable du WEF, citant l'Ukraine et le Moyen Orient, mais aussi "les urgences humanitaires" au Soudan, en Somalie ou à Gaza.

Près d'un quart des répondants à l'enquête menée par le WEF auprès de 11.000 dirigeants d'entreprises dans 121 pays ont placé ce risque à la première place des dangers à un horizon de deux ans, alors qu'il pointait seulement à la cinquième place en 2024.

Pour M. Dusek, c'est "lié au sentiment général d'un environnement géoéconomique très compliqué", les craintes de "confrontations géoéconomiques" figurant à la troisième place des risques cités pour cette année.

"La montée du protectionnisme et l'accroissement des disputes commerciales conduisent à une augmentation importante des droits de douane et des barrières au commerce mondial", d'autant que beaucoup de pays tentent d'assurer leurs ressources en matières premières critiques pour leurs innovations technologiques ou leur transition énergétique, a souligné Carolina Klint du cabinet spécialisé dans la gestion des risques Marsh McLennan.

Et ces nouvelles barrières commerciales "vont bouleverser encore plus les chaînes d'approvisionnement, ce qui va augmenter les coûts et les délais", et potentiellement contribuer à relancer l'inflation, a-t-elle prévenu.

Le nombre de "nouvelles interventions politiques néfastes" sont passées de 600 en 2017 à plus de 3.000 par an en 2022, a estimé le WEF mercredi, citant des chiffres de l'organisation Global Trade Alert qui évalue les politiques commerciales dans le monde.

Et le président-élu américain Donald Trump, qui doit s'exprimer en visioconférence à Davos le 23 janvier, a notamment menacé d'imposer de lourds droits de douane sur les produits arrivant sur le sol américain.

Les événements climatiques extrêmes sont aussi largement cités par les répondants, à la deuxième place des risques immédiats et même à la première sur un horizon de dix ans, à l'heure où des incendies historiques dévastent une partie de Los Angeles sur fond d'aggravation du dérèglement climatique.

Comme en 2024, la désinformation est aussi l'un des risques majeurs cités par les participants, à la quatrième place des risques immédiats et en tête des inquiétudes sur un horizon de deux ans.