David Sullivan quitte West Ham

Tout est devenu flou. Co-propriétaire de West Ham depuis 2010, David Sullivan a annoncé samedi qu’il démissionnait de ses fonctions de co-président et de directeur face aux accusations portées contre sa personne.

La nature des allégations non précisées

Si les accusations n’ont pas été rendues publiques pour le moment, l’homme de 77 ans qui a fait fortune dans le secteur des sex shops et des magazines pornographiques explique qu’il fait face à : « des allégations datant de plusieurs décennies, factuellement inexactes et totalement fausses, concernant ma vie privée, allaient être diffusées et publiées », dans une déclaration publiée sur le site officiel du club . Sans préciser la nature de ces allégations, Sullivan anticipe toutefois un traitement médiatique qui pourrait aller en sa défaveur : « Les fausses accusations portées contre moi font l’objet d’un traitement sensationnaliste dans les médias. Après une vie passée à créer des entreprises dans le secteur pour adultes, au sein de laquelle j’ai rencontré des milliers de femmes, il est malheureusement inévitable qu’un petit nombre d’allégations de conduite inappropriée soient formulées à mon encontre. Je nie catégoriquement ces accusations ». …

LB pour SOFOOT.com