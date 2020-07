David Silva dit adieu à la Premier League avec Manchester City

Dix ans de passes décisives, de titres et d'esthétisme avec Manchester City... pour un départ dans le silence, mais pas dans l'indifférence. Ce dimanche, la Premier League a dit adieu à David Silva (34 ans) et le regrette déjà. Car s'il a été beau à voir jouer dans un pays qui ne ressemble pas au sien footballistiquement parlant, l'Espagnol a également convaincu tout le monde par sa personnalité.

Thank you @premierleague ! It's been a hell of a ride ?? pic.twitter.com/lxx6QWVfPG -- David Silva (@21LVA) July 26, 2020

Le goût de l'œuvre, et le goût des autres

Une saison pourrie, que ce soit par un virus ou autre chose, se doit de terminer dans une certaine frustration pour faire honneur à sa réputation. Pour nombre de joueurs qui comptait célébrer des adieux avec la manière, cet exercice 2019-2020 leur aura donc coupé l'herbe sous le pied et ôté les spectateurs des tribunes. Ainsi, ce dimanche, David Silva a dit au revoir à la Premier League dans le silence. "", a d'ailleurs réagi Pep Guardiola face à la presse, à propos du contexte particulier de huis clos touchant toutes les rencontres européennes.L'Espagnol aurait voulu achever son aventure anglaise dans le bordel, dans le chaos, sous les applaudissements nourris, sur un titre, sur un but, sur un triplé de passes décisives. Il l'aurait largement mérité, lui qui est sorti à la 85minute d'un match largement remporté par Manchester City devant Norwich (5-0) et qui a laissé la lumière sportive à Kevin De Bruyne (un doublé, un). Mais l'important n'est pas là, et le bonhomme le sait. L'essentiel, c'est d'avoir vu un respect sincère dans les yeux de ses coéquipiers au moment de quitter la pelouse de l'Etihad Stadium et d'avoir senti une réelle émotion au sein du pays qu'il quitte.Silva qui s'en va, c'est une décennie bien remplie qui prend fin. En dix saisons, l'élégant David a perdu ses cheveux mais a surtout mis tout le monde d'accord. Par ses statistiques qu'il convient de rappeler, bien sûr