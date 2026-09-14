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David se dégrippe avec l'Atlético de Madrid
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 09:43
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David se dégrippe avec l'Atlético de Madrid

David se dégrippe avec l'Atlético de Madrid

Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid

Buts : Grimaldo (s.p., 84 e ), David (90 e ) et Simeone (90 e +5) pour les Colchoneros.

Ce n’était pas celui-ci qu’il fallait remporter. Cinq mois après le succès des Basques en finale de Coupe du roi pour la dernière finale d’Antoine Griezmann avec les Colchoneros, l’Atlético de Madrid a pris sa revanche contre la Real Sociedad (3-0) . Les fous de Diego Simeone ont attendu les dix dernières minutes pur faire la dif : une main varesque , le premier but de la nouvelle vie de Jonathan David avec les Madrilènes et une chevauchée bufflonesque du rejeton Simeone. L’ancien Strasbourgeois Mamadou Sarr n’a rien pu faire. L’Atlético se replace déjà dans le quatuor de tête de la Liga, qui comporte une surprise : Barcelone et le Real Madrid devancent en effet le Deportivo Alavés. La Real Sociedad est le futur adversaire de Lyon en Ligue Europa. Le match se déroulera le 5 novembre prochain.…

UL pour SOFOOT.com

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