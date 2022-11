David Régis : "Les mecs mangeaient des hamburgers pendant les causeries "

Joueur, il a vu de près la barbe d'Alexi Lalas, le talent de Landon Donovan, mais aussi les quarts de finale du Mondial 2002 avec les États-Unis. Aujourd'hui installé à Thionville, à plus de 6000 bornes des States, mais tout de près de Metz, où il a évolué quatre ans, c'est d'un peu plus loin que l'ancien international américain David Régis, 27 capes et deux coupes du monde avec la Team USA, pose son regard sur la juvénile sélection de son ancien équipier Gregg Berhalter, qui entame ce lundi soir son tournoi face au pays de Galles.

"En France, on a toujours peur de chagriner les gens, mais les Américains, quand ils défendent quelque chose, ils vont jusqu'au bout."

J'y vais deux fois par an, car mes deux enfants vivent là-bas. J'ai gardé contact avec la Fédé depuis notre match avec la Martinique, quand j'en étais le manager en 2017. On a aussi un site privé où on échange entre anciens joueurs. J'ai souvent Tony Sanneh et Oguchi Onyewu, qui m'a d'ailleurs appelé récemment pour me proposer de l'accompagner au Qatar où il était invité. Sans mes entraînements, je serais parti, car je ne connais pas ce pays. Quand j'étais à Metz, je devais signer là-bas, mais avec la nationalité américaine, c'était un peu tendu. J'aurais aimé voir comment ça se passe, ils ont des complexes sportifs énormes, ça m'aurait intéressé.Il ne faut pas être faux-cul. Même si on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le pays, et que je suis un fervent défenseur de l'écologie et du respect de l'être humain, chacun doit rester à sa place. En tant que sportifs, c'est le terrain qui importe. Si on n'y va pas, d'autres continueront à jouer. Qu'on défende un message ou qu'on apporte, comme la France, un soutien financier à des assos, OK, mais boycotter, je suis contre, car je suis un sportif et ce qui m'intéresse, c'est le terrain.Les mentalités sont différentes. En France, on a toujours peur de chagriner les gens, mais les Américains, quand ils défendent quelque chose, ils vont jusqu'au bout. On sait qu'il y a des enjeux financiers, et la Fédé n'a sans doute pas envie de