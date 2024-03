David Pereira da Costa, le dix de cœur du RC Lens

Adoubé Petit Prince de la Gaillette, David Pereira da Costa est à 23 ans le joyau le plus précieux issu de la formation lensoise. À l’aube d’un derby inscrit dans son ADN et en quête d’une qualification européenne, il convenait de rouvrir son livre.

Février 2024, la Beaujoire. Facundo Medina aux yeux de lynx trouve l’intervalle en direction de David Pereira da Costa. Le milieu de terrain offensif lensois s’ouvre un boulevard avant de croiser du gauche et d’offrir la victoire aux siens. En zone mixte, le portier artésien Brice Samba est mi-élogieux, mi-psychologue à l’endroit de l’unique buteur du soir : « Je suis content pour lui. C’est là-haut, dans la petite tête… il a compris les choses. Il réalise tout son potentiel. C’est un garçon en confiance, j’espère qu’il ne va pas s’arrêter là. » Onze titularisations en dix-neuf apparitions cette saison en L1, trois buts et trois passes décisives, le môme d’Almada, dans les faubourgs de Lisbonne, semble enfin avoir trouvé la clé de la réussite. Et de la régularité qui lui faisait défaut depuis ses débuts chez les pros à l’automne 2020. « Il a compris qu’il devait se sortir les doigts du cul et s’imposer , balance son recruteur à Lens, André Charlet, 73 balais et pas sa langue dans la poche. Là, il est vraiment sorti de sa boîte. »

Fais pas ton timide

Une boîte dans laquelle il aurait pu rester s’il ne s’était pas délesté de sa timidité. Au gré des échanges, le personnage de David Pereira da Costa ne peut éviter les qualificatifs de « taiseux » , « discret » ou « réservé » . C’est simple, pour Thomas Heuls, son équipier pendant six années chez les Sang et Or, aujourd’hui à Arras (R1), « en dehors du terrain, c’était le plus timide » . Débarqué du Portugal à 9 ans pour rejoindre son père maçon dans le Nord, DPDC « ne parlait pas totalement la langue au début » , se cantonnait au rôle de « gamin calme avec un côté un peu foufou » , tout de même capable d’amuser la galerie lorsqu’il est en confiance. Lors de son passage à Lestrem (2011-2012), avant sa bascule au Racing Club de Lens, son éducateur Jérémy Carpentier raconte un « jeune qui parlait très lentement pour se faire comprendre. Administrativement, ce n’était pas simple non plus, nous avions aidé ses parents pour qu’il puisse obtenir sa licence. Et entre deux matchs durant les tournois, David était souvent à l’écart des autres »</em

Par Florent Caffery, à Lens pour SOFOOT.com