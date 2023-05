David Okereke, le rescapé

Foto Alessandro Garofalo/LaPresse 05 novembre 2022 Salerno, Italia sport calcio Salernitana vs Cremonese - Campionato di calcio Serie A Tim 2022/2023 - Stadio Arechi. Nella foto: David Okereke (US Cremonese); esulta dopo il gol 1-1 November 05, 2022 Salerno, Italy sport soccer Salernitana vs Cremonese - Italian Football Championship League league A 2022/2023 - Arechi stadium. In the pic: David Okereke (US Cremonese); celebrates after scoring goal 1-1 - Photo by Icon sport

La vie de David Okereke, artilleur en chef de la Cremonese qui défie la Juve ce dimanche (20h45), est digne d'un film hollywoodien : passé de la Serie D à la Ligue des champions en quatre ans, l’attaquant nigérian s’est également retrouvé mêlé à une sombre affaire judiciaire avec son ancien club du Spezia Calcio.

L’histoire débute le 13 septembre 2011. Le Spezia Calcio entame sa quatrième saison consécutive en troisième division italienne, mais ne cache pas ses ambitions. « On vise la montée à la fin de la saison, on doit ramener le club à sa vraie place » , teasait Gabriele Volpi, le proprio de l’écurie ligurienne, en préambule de l’exercice 2011-2012. Aux manettes depuis alors trois ans, Volpi est ambitieux et décide de passer la vitesse supérieure. Amoureux de sport et de pétrole, il a développé plusieurs business à partir des années 1980 sur le continent africain, particulièrement au Nigeria. De quoi lui octroyer le titre informel d’ « ltalien le plus friqué d’Afrique. » Dans la tête de cet ancien joueur de water-polo, une idée germe : créer à travers une fondation un « canal avec le Nigeria pour donner la possibilité aux jeunes joueurs nigérians de tenter l’aventure sportive avec nous. » C’est via un communiqué que le pensionnaire de Serie C annonce la nouvelle, tandis que pour mener de la meilleure des manières ce projet, Volpi père s’envole pour Lagos et délègue la présidence à Volpi fils, Matteo. Dans un format similaire au partenariat existant entre Génération Foot et le FC Metz, l’académie nigériane d’Abuja FC perçoit une aide (essentiellement financière) de Spezia. En contrepartie, les meilleurs prospects sont envoyés dans la Botte. Au total, ils seront 13 à intégrer l’écurie transalpine, dont l’actuel buteur de la Real Sociedad Umar Sadiq. Et David Okereke.

Abuja, Viareggio et Spezia Calcio

Attaquant rapide et puissant, Okereke sort très rapidement du lot au sein de la génération 1997. Si bien qu’en septembre 2015, alors qu’il vient tout juste de souffler ses 18 bougies, l’espoir d’Abuja est recruté par le Spezia Calcio qui l’envoie dans la foulée en Serie D, du côté de Lavagnese. Un club où il ne restera que quelques mois (seulement trois matchs joués pour un petit but), avant de se révéler au tournoi de Viareggio, six mois après son arrivée en Italie, avec les U19 des Aquilotti . Ironie du sort, il retrouvera ses anciens camarades de l’académie d’Abuja, convi

