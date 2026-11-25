David Lisnard, le maire libéral qui aspire à devenir un "président punk"

David Lisnard le 25 novembre 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Il se dit convaincu que le "prochain président sera punk" : fan du groupe The Clash, le maire de Cannes David Lisnard, reconduit mercredi à la tête de l'influente AMF, s’affiche en candidat libéral et anti-système à l'Elysée, prêt à sortir la broyeuse pour crier "no future" à la bureaucratie.

Dans son bureau à Cannes trône un portrait d'Iggy Pop. Lors de ses meetings, il fait son entrée en bondissant sur Elvis Presley et son titre "Too much conversation", qui résonne comme un slogan de campagne.

"Des excès qui masquent un manque de confiance", assure-t-on chez LR, le parti dont il a bruyamment claqué la porte au printemps pour tenter l'échappée solitaire vers l'Elysée.

Coutumier de longs discours parsemés de digressions mais souvent spontané et très cash sur les plateaux TV, David Lisnard a longtemps pâti de son manque de notoriété, les idées libérales qu'il défend n'ayant jamais trouvé grâce en France.

Agé de 57 ans, père de trois enfants, il fait campagne auprès de ce qu'il présente comme "la France réelle", qu'il oppose à une "caste" parisienne prête à "toutes les compromissions pour se maintenir au pouvoir".

Un langage droitier, parsemé d'ironie, qui le dessert parfois, comme le jour où il a répondu par un polémique "je m'en fous" à une jeune militante LFI qui l'interrogeait sur le 17 octobre 1961, lorsque des dizaines d'Algériens furent tués et jetés dans la Seine par des policiers.

"C'est son côté nonchalant qui risque de ne pas plaire aux Français", affirme un cadre LR.

Avec sa percée dans les sondages depuis la rentrée, où il a largement devancé ses rivaux Bruno Retailleau et Gabriel Attal pour jouer désormais des coudes avec Edouard Philippe, il ne laisse plus indifférent.

Au RN, on le présente comme un "nouveau Macron". A l'inverse, Edouard Philippe le soupçonne de vouloir "travailler avec la droite extrême", ce qu'il rejette.

Il refuse également la comparaison avec le président ultralibéral argentin Javier Milei, même s'il promet de sortir la broyeuse et non la tronçonneuse pour couper dans la dépense publique.

Outsider

Le rôle d'outsider a toujours convenu à David Lisnard. Il a battu en 2014 le favori Philippe Tabarot aux municipales à Cannes, pourtant issu du même parti. Une stratégie identique lui a permis de doubler Bruno Retailleau, le candidat LR, dans la campagne présidentielle.

Formé par son mentor Jacques Pélissard, l'ancien maire de Lons-le-Saunier qui a présidé l'association des maires de France (AMF) de 2004 à 2014, David Lisnard n'est pas né de la dernière pluie.

Sa réélection à la tête de l'AMF le démontre : il a "barré" le nom de son rival Philippe Laurent (UDI) des listes pour les instances dirigeantes de l'association. Avec sa défaite, le centriste s'en retrouve exclu.

Longtemps réduit à sa condition de maire d'une ville de 75.000 habitants "facile à gérer", il rappelle que "le taux de pauvreté y dépasse 20% pour balayer les habituels clichés bling-bling".

Lors de la dernière présidentielle, il avait refusé de participer à la primaire de la droite en prétextant "qu'on n'est jamais à l'abri d'une victoire".

Cette fois, il plaide pour une primaire ouverte mais la rend quasi impossible en exigeant la participation d'Edouard Philippe et... d'Eric Zemmour.

David Lisnard a trouvé dans les réseaux sociaux le moyen de se faire sa place dans la campagne avec des vidéos dont le slogan "il se passe quelque chose" a contribué à le faire connaître.

Héritage commerçant

Né à Limoges d'une mère danseuse étoile et d'un père footballeur professionnel, il a grandi ensuite à Cannes où ses parents tenaient de magasins de vêtements pour enfants qu'il a lui-même repris dans les années 90 et dont il a revendu le dernier en 2016.

Il revendique cet héritage de commerçant qui l'a "beaucoup structuré à force de vivre dans les aléas et le risque", au point d'envisager la présidentielle avec "l'espérance de celui qui lance une entreprise".

Marathonien toujours à la recherche d'une performance, il utilise le mot "combat" pour parler de ses réalisations à Cannes, du nouvel hôpital à l'université qui accueille aujourd'hui 1.200 étudiants.

Cannes, c'est son laboratoire. Pendant sa pause déjeuner, il part courir en ville, alerte ses services s'il observe des problèmes non réglés.