David Giguel : " Certaines personnes ne souhaitaient pas la montée du FC Rouen "

Ce jeudi, la FFF a annoncé l'arrêt définitif de tous les championnats amateurs. Le Football Club de Rouen, leader du groupe B de National 2 pendant de nombreuses semaines, a perdu sa couronne deux journées avant la suspension de la compétition. Une décision difficile à digérer pour l'entraîneur des Diables rouges, David Giguel.

"Sur les cinq matchs retours, on a rencontré trois ou quatre équipes qui étaient dans les six premiers, Saint-Brieuc n'en a rencontré aucune, ou une seule."

On s'y attendait un peu, car il y a toujours des rumeurs qui circulent, mais on est forcement frustrés et déçus parce que c'est la décision la plus injuste qui pouvait être donnée. Le championnat n'est pas terminé, nous avons été leaders dix fois et co-leaders sept fois. Nous étions premiers à la trêve, l'équipe de Saint-Brieuc n'a été en tête qu'à deux reprises dans la saison, au bon moment, mais uniquement les deux dernières journées.Je pense qu'il y aurait eu des décisions plus justes, notamment une saison blanche. Personne ne serait monté, personne ne serait descendu ou bien qu'on prenne en compte d'autres critères plutôt que de trancher sur la dernière journée de championnat. Il restait quand même dix journées pour nous et neuf pour les autres équipes. Sur les cinq matchs retours, on a rencontré trois ou quatre équipes qui étaient dans les six premiers, Saint-Brieuc n'en a rencontré aucune, ou une seule. On n'a pas rencontré les mêmes adversaires sur la phase retour, c'est difficilement compréhensible.C'est pour ça que je vous parle de saison blanche, car ça ne nous avantageait pas non plus. Elle aurait été plus juste, d'autres disciplines sportives l'ont fait. Là, savoir qu'il y a un de ses adversaires directs qui va monter, alors qu'on ne sait pas lequel d'entre nous est plus ou moins fort, c'est injuste. Tant mieux pour Saint-Brieuc, je suis content pour eux,