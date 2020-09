David Ferrer : "Convaincu que Griezmann se sentira beaucoup mieux cette saison"

Barré par des extraterrestres pendant sa carrière, David Ferrer a malgré tout réussi à laisser une trace dans le monde du tennis. L'ancien numéro 3 mondial s'est retiré l'an passé avec 27 titres sur le circuit ATP, récoltant les louanges à l'unanimité. Aujourd'hui entraîneur d'Alexander Zverev, actuellement en lice à Roland-Garros, l'Espagnol garde toujours un œil sur le monde du ballon rond. Et contrairement à beaucoup d'autres supporters du FC Barcelone, il croit en Antoine Griezmann.

Los tenistas David Ferrer y Richard Gasquet, en el Camp Nou y el Museo del Barça https://t.co/52kVGxKm9Z #FCBlive pic.twitter.com/oKgcX18Vtd -- FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 19, 2016

En Espagne, on suit beaucoup le football. Mon père adorait ça, il jouait au niveau amateur quand j'étais petit. C'était un grand suiveur de Valence, il a transmis sa passion à ses enfants, mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé : mon grand frère est pour le Real Madrid et moi pour le Barça.Un petit peu. Je jouais quand j'en avais envie, de temps en temps. J'ai eu de bons résultats dans le tennis, donc j'ai suivi ce chemin.Un ami de mon père était président de la Penya Barcelonista de Xàbia, ma ville. Il est très ami avec mon père, ses enfants ont mon âge, et j'ai donc fini par suivre le Barça. Mon père n'a jamais cherché à interférer, ça lui était égal. Nos parents ont toujours respecté nos choix. J'aime bien aussi Valence, mais Barcelone, c'est mon équipe.Oui, bien sûr ! Surtout avec mes neveux, qui sont fans du Real Madrid. On en rigole.Non, c'est clair.Le club a eu pas mal de problèmes ces derniers mois.