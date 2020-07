David de Gea en réa

Si Manchester United épate devant depuis la reprise des hostilités outre-Manche, on ne peut pas toujours en dire autant du secteur défensif. En tête de cortège parmi les points noirs du moment chez les Red Devils : David de Gea, toujours plus méconnaissable mois après mois, à l'image de sa prestation alarmante en demi-finales de Cup dimanche.

Dans un monde parallèle, Steve Mandanda serait l'idole d'Old Trafford, et David de Gea officierait en tant que dernier rempart du Real Madrid. Nous sommes en 2020 et, sans trop se mouiller, on peut d'ores et déjà avancer que rien dans ce scénario n'aura réellement lieu. Le portier espagnol, qui atteindra la trentaine en novembre, n'est plus le monstre qui faisait gagner des matchs et se plaçait aisément parmi les meilleurs du monde à son poste. Pire : c'est même devenu une fâcheuse habitude de le voir rangé dans la catégorie "maillon faible" à la sortie d'une prestation décevante de son Manchester United. C'est ce que tentait d'expliquer avec ses mots Roy Keane quand il balançait il y a un mois face à Patrice Évra sur le plateau de Sky Sports :Le beau David, visiblement engourdi à l'occasion de la reprise de Premier League, venait de laisser une frappe prenable de Steven Bergwijn fuser sur ses gants au Tottenham Hotspur Stadium, avec un nul à l'arrivée (1-1). MU est (presque) injouable depuis le, mais ça n'empêche pas l'anciende se faire remarquer pour les mauvaises raisons, souvent aidé il est vrai par une arrière-garde vacillante. Au début du mois de juillet, il y avait par exemple eu ce pion de Junior Stanislas encaissé dans un angle improbable face à Bournemouth, heureusement sans gravité (5-2). Il y a quelques jours, le bougre a encore vécu une semaine compliquée. Ça a commencé le lundi contre Southampton (2-2), avec deux pions sur lesquels ils ne pouvaient pas grand-chose. Après uneface à Palace, ça s'est surtout conclu dimanche avec une