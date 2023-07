information fournie par So Foot • 03/07/2023 à 11:16

David Beckham : « Je fais partie de la communauté juive et je suis fier de le dire »

L’introspection de David Beckham.

D’origine juive par son grand-père maternel (décédé en 2009), le Spice Boy a déclaré, lors d’une discussion avec le producteur et réalisateur de cinéma Ben Winston pour le lancement d’une bourse (la « Lira Winston Fellowship ») : « Je fais partie de la communauté juive et je suis fier de le dire » . The Jewish Chronicle rapporte que Ben Winston a ensuite commencé une prière que David Beckham a terminée, en hébreu.…

GD pour SOFOOT.com