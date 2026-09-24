David Alaba a trouvé un club en Serie A

David Alaba a trouvé un club en Serie A

À la découverte d’Udine. Libre depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, David Alaba s’est engagé pour deux saisons avec l’Udinese. Une destination surprenante à l’heure où de nombreuses gloires du football européen mettent le cap vers les pétromonarchies.

Retrouver du rythme

L’international autrichien était en quête d’un nouveau défi après la fin d’une aventure madrilène gâchée par les blessures. C’est donc en Italie, dans la région du Frioul, qu’Alaba va déposer ses valises. Après l’Autriche, l’Allemagne et l’Espagne, le défenseur de 34 ans s’apprête à découvrir son quatrième championnat. …

MB pour SOFOOT.com