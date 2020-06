Dati a parlé politique et municipales avec Macron

La candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati a confirmé jeudi avoir échangé avec Emmanuel Macron, y compris sur les élections municipales, ainsi qu'avec son adversaire LREM Agnès Buzyn, mais sans parler d'alliances.

Interrogée pour savoir si elle avait évoqué avec le président de la République des "alliances" en vue du second tour le 28 juin, comme l'affirme BFMTV, l'ancienne ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy a répondu que c'était "faux". "On n'a pas du tout parlé de la stratégie municipale à Paris", a déclaré sur BFMTV et RMC Mme Dati.

Mais elle a admis avoir échangé avec le chef de l'Etat y compris sur les municipales. "J'ai des échanges depuis toujours" avec Emmanuel Macron. "On parle politique, on parle de la France. Sur la campagne municipale bien sûr qu'on en a parlé", a-t-elle dit.

Mme Dati a également indiqué avoir "parlé au téléphone" avec la candidate LREM à Paris Agnès Buzyn.

Mme Buzyn "souhaitait que je sauve Mme (Delphine) Bürkli", maire sortante du 9e arrondissement, ex-LR passée à LREM, et "Mme (Florence) Berthout", ex-LR passée chez LREM, qui a finalement abandonné son étiquette pour conduire une liste divers droite, a rapporté Mme Dati.

Selon l'ancienne Garde des Sceaux, Mme Buzyn lui a dit "si vous les sauvez, en contrepartie on retire des listes dans le 10e arrondissement, dans le 11e arrondissement, dans le 13e arrondissement, on fusionne par certains endroits".

"J'ai refusé", a assuré Mme Dati, confirmant cependant avoir conclu un "accord" avec Florence Berthout qui "votera Dati" au second tour.

Rachida Dati a estimé qu'Agnès Buzyn "ne devait pas revenir" pour le second tour. "L'enjeu c'est +est-ce qu'on veut 6 ans de plus d'Anne Hidalgo+" à Paris.

