Dassault Systèmes termine 2024 à la hausse et mise sur l'IA

Le groupe français Dassault Systèmes a vu son bénéfice net bondir de 14% en 2024, terminant sur un "solide" dernier trimestre grâce au succès de son logiciel 3DEXPERIENCE, et va accélèrer dans l'intelligence artificielle, a-t-il annoncé mardi.

Sur l'exercice 2024, ses ventes sont ressorties à 6,2 milliards d'euros (+4%) et son résultat net part du groupe à 1,2 milliard.

Le champion français des logiciels 3D a également annoncé être désormais "pleinement engagé" dans le développement de "multiples jumeaux virtuels qui embarquent de l'intelligence artificielle", via son directeur général Pascal Daloz, cité dans un communiqué.

"Dassault Systèmes entre dans une nouvelle ère", a-t-il ajouté.

Les jumeaux numériques sont des répliques virtuelles de bâtiments ou de véhicules, utilisés pour faciliter leur conception.

Pour 2025, Dassault Systèmes se veut confiant et table sur un chiffre d'affaires total situé entre 6,5 et 6,6 milliards d'euros, en hausse de 5% à 7% (6% à 8% à changes constants), ainsi qu'une marge opérationnelle comprise entre 32,6% et 32,9%.

Concernant l'année 2024, les principaux moteurs de croissance ont été le logiciel 3DEXPERIENCE, sa plateforme permettant aux entreprises de connecter l'ensemble de leur écosystème, qui a vu ses ventes progresser de 14%, et le chiffre d'affaires logiciel cloud, en hausse de 40%.

L'entreprise française a également annoncé mardi s'associer avec Volkswagen pour déployer 3DEXPERIENCE chez le constructeur automobile allemand afin "d'accélérer le développement de véhicules innovants".