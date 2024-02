Darwin Nuñez est entré dans l’histoire contre Chelsea

Il s’en serait peut-être passé de ce record.

Ce mercredi, lors de l’affiche opposant Liverpool et Chelsea (4-1), Darwin Nuñez est entré dans l’histoire. Le buteur uruguayen des Reds est devenu le premier joueur depuis la saison 2003-2004 (première saison depuis laquelle les données sont enregistrées) à toucher quatre fois le montant lors d’une même rencontre de Premier League. Il est plus difficile de toucher le poteau que tirer dans le but, après tout. Malgré cette grande maladresse et aussi un peu ce manque de pot, le joueur de 24 ans a su se muer en passeur décisif sur le but de Luis Diaz (79 e ) lors de la très large victoire sur les rives de la Mersey . Un autre record, cette fois pour Chelsea : les Blues ont subi un record de tirs concédés sur une rencontre (28) contre les hommes de Jürgen Klopp.…

QF pour SOFOOT.com