Darmanin veut plus de moyens pour une justice plus "rapide"

Le nouveau ministre de la Justice, Gerald Darmanin, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs avec son prédécesseur au ministère de la Justice, le 24 décembre 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

En déplacement mercredi en Picardie, le nouveau garde des Sceaux Gérald Darmanin a déclaré qu'il comptait obtenir davantage de moyens pour son ministère, afin de permettre une "justice rapide" grâce à des effectifs renforcés.

La justice "est malheureusement trop lente, les magistrats sont les premiers à s'en plaindre", a-t-il déclaré devant la presse au tribunal judiciaire d'Amiens, son premier déplacement en tant que nouveau garde des Sceaux, le jour de Noël.

"Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. On ne peut pas le faire avec des moyens constants", a ajouté M. Darmanin.

"Cette rapidité, elle passe par plus d'effectifs, plus de greffiers bien évidemment, et plus de magistrats", a-t-il poursuivi.

"Nous serons raisonnables" car il faudra tenir compte "bien évidemment" des contraintes budgétaires nationales, "mais nous devons augmenter ce budget du ministère de la Justice".

Il a dit avoir pris rendez-vous lundi prochain avec Amélie de Montchalin, la nouvelle ministre chargée des Comptes publics, pour échanger sur ce "dossier extrêmement important".

Alors que certains syndicats de la magistrature ont exprimé leurs inquiétudes quant à la volonté de fermeté affichée par le nouveau ministre de la Justice, qui a aussi dit mardi vouloir travailler "main dans la main" avec l'Intérieur, M. Darmanin a tenté mercredi de rassurer.

"J'ai des convictions politiques, bien sûr (...) mais je suis un homme de dialogue", a-t-il estimé, soulignant avoir appelé mardi "l'intégralité" des responsables syndicaux du monde de la justice, pour prendre langue avec eux et les rencontrer à partir de jeudi. "Tous les sujets sont à mettre sur la table", selon le ministre.

Son prédécesseur Didier Migaud était favorable à l'intégration de la notion du consentement dans la définition pénale du viol. Ce projet va poursuivre son cours, a assuré mercredi M. Darmanin: "Je crois que le texte de loi arrive pour le printemps prochain, et j'aurai l'occasion d'en parler avec les parlementaires et avec le Premier ministre".

M. Darmanin devait également se rendre en début de soirée dans le centre pénitentiaire de Liancourt (Oise), alors que la surpopulation carcérale en France devient de plus en plus problématique.

Plus de 80.000 personnes étaient incarcérées dans le pays au 1er novembre, un nouveau record, soit une densité carcérale de 128,5%. Et ce alors que l'objectif de construire 15.000 places de prison supplémentaires ne devrait pas être atteint "avant 2029, dans le meilleur des cas" avait prévenu M. Migaud le mois dernier.

Mais "on n'a pas toujours besoin de prisons pour des gens qui font 20 ans (...), on doit pouvoir faire des choses beaucoup plus à taille humaine, un peu partout sur le territoire national", a imaginé mercredi M. Darmanin, rappelant être "très sensible à l'idée que les petites peines, des peines courtes, doivent être exécutées".