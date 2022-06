Darmanin souligne les points d'"accord" avec LR, Larcher les "vraies différences"

Le président Emmanuel Macron (droite) et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (gauche) lors d'un déplacement à la gendarmerie nationale de Gaillac, le 9 juin 2022 ( POOL / Caroline BLUMBERG )

La majorité présidentielle est "d'accord sur l'essentiel" avec les députés LR, a estimé mardi le ministre Gérald Darmanin, ex-LR, le président LR du Sénat Gérard Larcher pointant au contraire de "vraies différences".

"Manifestement le groupe le moins éloigné de nous, la majorité même relative, c'est le groupe LR", a estimé M. Darmanin sur RTL alors que les macronistes sont en quête de soutiens à l'Assemblée faute de majorité absolue à l'issue des législatives.

"Sur l'essentiel on est d'accord: on est d'accord sur la sécurité, on est d'accord sur les finances publiques et l'économie, on est d'accord sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, pour qu'il y ait des baisses d'impôts. C'est déjà pas si mal", a-t-il listé.

A titre d'exemples, Gérald Darmanin a cité sa proposition, prévue dans la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), "d'expulser ou de retirer les titres de séjour de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit" et celle de loi anticasseurs défendue par le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

Interrogé sur ces propos, Gérard Larcher a au contraire fait valoir sur LCI de "vraies différences": "par exemple notre conception sur la dépense publique" et "la vision de la gouvernance" du pays, en particulier "la décentralisation".

"On a une ligne d'opposition claire", mais "responsable, qui doit être attentive aux intérêts du pays", ce qui "n'empêche pas de se rejoindre sur un certain nombre de textes", a-t-il ajouté, réitérant la position définie par LR au lendemain des législatives.

"Nous ne choisissons pas la voie des blocages, ce qui veut dire que texte par texte, nous devons trouver ensemble une nouvelle méthode pour imaginer les relations entre l'exécutif et le parlement", a-t-il ajouté.

Dans cette "révolution culturelle", il a souhaité que le parlement soit informé par l'exécutif de la teneur des textes à venir "en amont même du dépôt au Conseil des ministres".

Mais "ni pacte de gouvernement, ni coalition" et il n'est "pas question" de voir un LR au gouvernement, a-t-il insisté.

La position définie par LR face à la majorité est contestée par l'ex-ministre Jean-François Copé, favorable à un "pacte de gouvernement", ou Catherine Vautrin, qui a dit "pourquoi pas" à l'idée de "grande coalition" proposée par l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, dont le parti Horizons est membre de la majorité.

Le maire (ex-LR) de Nice Christian Estrosi a par ailleurs appelé avec des élus de droite et du centre dans une tribune au "compromis sans compromission" avec la majorité présidentielle.

La Première ministre Elisabeth Borne poursuit mardi ses tractations avec les présidents de groupes à l'Assemblée.