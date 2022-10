Darmanin reporte sa visite en Corse, les conditions d'un "débat serein" "pas réunies"

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au palais de l'Élysée, le 26 septembre 2022 ( AFP / Emmanuel DUNAND )

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mardi reporter sa visite en Corse qui devait débuter jeudi, en estimant que "les conditions d'un débat serein avec les maires" ne sont "pas réunies", dans le cadre d'un cycle de concertations déjà engagées sur l'avenir de l'île.

"Afin de préserver la qualité des échanges tenus jusqu'à présent et recréer les conditions de la poursuite sereine du processus de dialogue engagé entre la Corse et l'Etat, le ministre a décidé de reporter son déplacement de quelques semaines", selon le communiqué du ministère publié au lendemain d'un entretien entre Gérald Darmanin et Gilles Simeoni, président autonomiste du conseil exécutif de Corse.

Le ministre de l'Intérieur, qui s'était engagé en mars à discuter de l'autonomie de la Corse, avait mis sur pied en juillet un comité stratégique sur l'avenir de l'île, quatre mois après l'agression mortelle en prison du militant indépendantiste corse Yvan Colonna, condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac.

Le cycle de concertation doit s'étaler sur une année, à raison d'une réunion toutes les six semaines.

La deuxième, qui était prévue jeudi et vendredi, devait être consacrée à la "spéculation financière, l'urbanisme et le logement", et la troisième, prévue "avant la fin 2022", à "la langue et la culture corses", avait annoncé M. Darmanin.

Pour chaque thème, il est prévu de lister les différents statuts en vigueur dans les pays voisins et d'évoquer les éventuelles "évolutions" à apporter au statut de la Corse.