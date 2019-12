Darmanin: les régimes spéciaux coûtent "8 milliards" par an et "ne se justifient plus"

Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, lors d'un comité interministériel à Paris, le 15 novembre 2019 ( AFP / Thomas SAMSON )

Les régimes spéciaux de retraite, pour lesquels "l'Etat verse chaque année 8 milliards d'euros", "ne se justifient plus", estime le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans une interview au Journal du dimanche à quelques jours de la grève du 5, qui s'annonce massive notamment dans les transports publics.

Les régimes spéciaux, dont le gouvernement prévoit la disparition dans sa réforme au profit d'un régime universel par points, "ont eu sans doute leur intérêt dans le passé mais ils ne se justifient plus", estime M. Darmanin.

"On a du mal à comprendre pourquoi l'État verse chaque année 8 milliards d'euros - sur nos impôts ! - pour les équilibrer", poursuit-il, notant qu'à la RATP, "49.000 salariés cotisent pour 42 .000 retraités", contraignant l'Etat à "verser 750 millions d'euros par an pour équilibrer le système".

Pour la SNCF, qui devrait, comme la RATP, connaître une grève d'ampleur le 5, appelée à se poursuivre les jours suivants, "c'est plus de 3 milliards d'euros ! En économisant ces 8 milliards d'euros, on pourra financer les mesures d'égalité sociale que prévoit notre réforme", explique le ministre.

"Si l'objectif de la grève est de nous faire renoncer à la réforme, ce sera difficile de trouver un compromis", avertit-il. En revanche, "s'il s'agit de préciser certains points, d'intégrer des revendications légitimes ou de mettre en place des calendriers de transition adaptés, le Premier ministre a dit que sa porte était ouverte", rappelle M. Darmanin, soulignant que "toutes les réformes des retraites ont suscité de fortes contestations".

Tout en prévoyant "des difficultés dans les jours et les semaines qui viennent", il appelle à ce que "les manifestations aient lieu dans le plus grand calme" et à ce que "tous les syndicats et tous les partis condamnent toute forme de violence".

Interrogé sur la relance d'un service minimum dans les transports, le ministre se dit "attaché au droit de grève". "Je ne vois pas l'utilité de lancer des provocations, comme le font quelques sénateurs, à la veille d'un grand mouvement social", poursuit-il. "Cela dit, je ne voudrais pas non plus d'une prise en otage des usagers pendant plusieurs semaines qui empêcherait de produire, de créer, de vivre".

cel/dlm