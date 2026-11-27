Gérald Darmanin, à droite, lors de la présentation du projet d'Edouard Philippe, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Gérald Darmanin en tête, ministres et soutiens d’Édouard Philippe décochent leurs flèches contre David Lisnard dont la percée dans les sondages menace leur candidat à la présidentielle. Tout en incitant l'ancien Premier ministre à dynamiser davantage sa campagne.

Le candidat Horizons a chuté de quatre points à 8% des intentions de vote dans un sondage OpinionWay publié jeudi, distancé par le libéral David Lisnard (12%), désormais troisième derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Autre signal d'alarme, huit députés Les Républicains, sur la cinquantaine que compte le groupe, ont annoncé leur soutien au maire de Cannes, alors qu'Édouard Philippe souhaiterait le ralliement de Bruno Retailleau (LR) et Gabriel Attal (Renaissance) qui plafonnent à 4%.

Face à ces signaux jugés inquiétants au sein d'Horizons, le garde des Sceaux, qui a ravalé ses ambitions présidentielles pour soutenir Édouard Philippe, est monté au front cette semaine dans les médias pour attaquer David Lisnard et pousser son poulain à se bouger davantage.

David Lisnard, candidat Nouvelle Energie à la présidentielle, au congrès de l'association des maires de France le 26 novembre 2026 à Paris ( POOL / SIMON WOHLFAHRT )

Il a accusé d'abord le maire de Cannes de "compromission" avec l'extrême droite pour son refus d'exprimer une préférence entre Édouard Philippe et Marine Le Pen, et fustigé son "extrême libéralisme" qui n'est pas une "solution électorale" car "à la fin ça se termine toujours par 3 ou 4% des voix".

L'entourage d'Édouard Philippe a taclé en outre la "stratégie" de David Lisnard visant à "éliminer" ses rivaux dans une primaire au lieu de "rassembler", et son programme jugé "démagogique et populiste".

"Empathie sociale"

Au-delà de ces attaques, Gérald Darmanin a critiqué en creux la campagne d'Edouard Philippe qu’il voudrait voir épouser davantage sa ligne "populaire et sociale".

Édouard Philippe doit "présenter un projet, une vision" et "ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui", a affirmé le garde des Sceaux vendredi sur RTL, en l'invitant à défendre "l'autorité" en même temps qu'une "empathie sociale".

Gérald Darmanin lors de la présentation du projet d'Edouard Philippe, le 18 novembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Le candidat Horizons doit aussi montrer "ses tripes" et cesser de considérer que "dire +venez avec moi+ suffira pour gagner l'élection présidentielle", a-t-il ajouté, même s'il juge qu'une primaire, idée soutenue par les autres candidats de son camp, n'a "aucun sens" s'il s'agit d'une "compétition" sans gage de soutien pour le vainqueur.

Sur la forme, "il faut qu'on électrise un peu cette campagne", avouait mercredi soir un des lieutenants d'Édouard Philippe, qui venait d'exhorter ses élus, réunis au Salon des maires sous des néons tricolores, à "ne pas être spectateurs" de la campagne.

D'autres ministres sont venus à la rescousse d'Édouard Philippe, outrepassant les consignes du chef du gouvernement Sébastien Lecornu de ne pas se "mêler" de la campagne avant l'adoption, à hauts risques, du budget.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, actuellement en congé maternité, a participé mercredi avec son remplaçant le ministre Mathieu Lefèvre, à un déjeuner organisé par le candidat Horizons avec une vingtaine de députés Renaissance.

Trio d'amis

Même s'il affirme ne pas avoir d'agenda politique, Sébastien Lecornu suit de près le parcours d'Edouard Philippe, pour lequel il avait clairement laissé entendre sa préférence en 2027 peu après son installation à Matignon.

Cette campagne réunit un trio d'amis qui s'était beaucoup fréquenté au moment de la primaire de l'UMP en 2016 : Sébastien Lecornu menait alors la campagne de Bruno Le Maire, Édouard Philippe celle d'Alain Juppé, et Gérald Darmanin celle de Nicolas Sarkozy.

Mais difficile de se targuer du soutien du gouvernement pour Édouard Philippe qui veut se distancer du président sortant et prône un programme de "rupture".

"Édouard, il est très critique sur le 2e quinquennat. Il ne défend pas le dépassement, c'est un homme de droite", souligne son entourage, conscient que la participation du candidat et de sa garde rapprochée aux gouvernements d'Emmanuel Macron "coûte des points" dans les sondages.

Soutenir un candidat en même temps qu'un Premier ministre a pu aussi être inconfortable pour Maud Bregeon après les violences du 17 octobre: "Notre pays a besoin d’être commandé", avait taclé Édouard Philippe alors que la porte-parole défendait le retour à "l'ordre".