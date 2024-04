information fournie par So Foot • 06/04/2024 à 10:35

Dante sur Bułka : « Il a parlé sous le coup de l’émotion »

Petite prise de bec entre Aiglons.

Remonté contre ses partenaires le week-end passé lors du revers niçois contre Nantes (1-2), à domicile, le portier Marcin Bu ł ka s’est fait gentiment reprendre par son capitaine Dante, en conférence de presse, en amont du déplacement décisif à Reims : « Il a un peu parlé sous le coup de l’émotion. Il est jeune, il a de l’énergie, il fait tout à fond, c’est quelqu’un de très franc. Après, s’il a vu quelque chose qui n’allait pas ou ne lui plaisait pas, il fallait peut-être qu’on en discute tous ensemble avant , a indiqué le vétéran brésilien. Son intention était bonne, pour qu’on aille tous dans la même direction. L’important, c’est qu’on se soit tous compris, on est des grands garçons et on est soudés. Mais pas besoin de rendre tout ça public. Vous, ça vous fait de la matière pour vos articles, mais même les mots justes, s’ils sont employés dans un mauvais contexte, ils peuvent donner lieu à une mauvaise interprétation. » …

AL pour SOFOOT.com