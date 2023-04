information fournie par So Foot • 20/04/2023 à 10:22

Dante de sagesse

Depuis son retour en France en 2016, Dante s’est naturellement imposé comme un taulier du club niçois. Alors que les Aiglons, volent en pleine zone de turbulences à la suite de l’affaire Galtier, la sérénité du capitaine sera convoquée, ce soir face à Bâle (2-2 à l’aller), afin de guider ce jeune collectif vers une demie européenne.

À Nice, la rue Dante mène à la Vieille-ville. Sur le terrain, le Brésilien mène, dirige et recadre les Rouge et noirs. Si la rue existait bien avant que le défenseur arrive en provenance de Wolfsburg pour 2,5 millions d’euros à l’été 2016, les supporters des Aiglons sont tout aussi reconnaissants. Que le club tangue comme actuellement, brille comme rapidement après son arrivée (3 e lors de la saison 2016-2017) ou connaisse des saisons quelconques, le successeur de Paul Baysse au capitanat assume son rôle de leader. « Il l’assume parce que c’est en lui , résume Alexy Bosetti, coéquipier d’une saison (2016-17). Derrière ce sourire, il y a un vrai caractère » .

Le seul capable de calmer Balotelli

Débarqué quelques semaines après l’entrée au capital d’investisseurs (entre autres Chien Lee), le vainqueur de la Ligue des champions 2013 avec le Bayern Munich devait faire passer un palier au club du président Rivère. Sur le terrain et en dehors. Très vite, et naturellement, le déjà trentenaire (32 ans à l’époque, 39 aujourd’hui) s’impose. « En match ou à l’entraînement c’est un exemple. S’il sent que la séance est molle, il va te mettre un tampon sur les toros pour réveiller tout le monde » , se souvient l’attaquant formé sur la Riviera avant d’ajouter, en rigolant, que « c’était pareil quand il était trop longtemps au milieu. Un vrai compétiteur quoi. » …

Tous propos recueillis par AP.

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com