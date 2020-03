Filmer la danse est un art. Et la danse, la réalisatrice Valérie Müller la connaît bien. Elle a coréalisé avec son mari, le chorégraphe Angelin Preljocaj, Polina, d'après la BD de Bastien Vivès avec l'étoile de l'Opéra de Paris Jérémie Belingard et l'acteur Niels Schneider - qui avait appris à danser pour l'occasion.

Lorsqu'elle a commencé à tourner Danser sa peine l'an dernier, son propos dépassait le défi de « filmer le mouvement » ou celui d'enregistrer un ballet : elle voulait montrer la danse à l'œuvre en prison. Soit un travail documentaire sensible avec des détenues des Baumettes à Marseille : Sophia, Malika, Litale, Annie et Sylvia. L'aventure commença lorsque Preljocaj, qui allait souvent avec sa compagnie montrer ses spectacles en prison, demanda l'autorisation aux autorités pénitentiaires d'animer des ateliers en vue d'un spectacle qui serait donné hors de la prison, sur une vraie scène et même deux ! Deux fois dans son centre chorégraphique, le sien, le Pavillon noir (œuvre de Rudy Ricciotti) avec sa salle de 400 places, et cinq fois au Corum de Montpellier, la salle phare où se produisent les plus grandes compagnies.

Une gageure. Une folie ? Les artistes, Olivier Py, Joël Pommerat, ont monté des pièces de théâtre avec « ces amateurs » qui se sont produits aussi sur scène.

Dans Danser sa peine, Valérie Müller montre, pas de commentaire, elle laisse la parole

