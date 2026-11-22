La doyenne Shamma Abou Hussein, réfugiée palestinienne, lors d'un entretien, en présence de ses petits-enfants, à son domicile du village de Geziret Fadel, dans la province de Sharqiya, au sujet de son déplacement à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948, le 14 octobre 2026 en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

Dans un village en Égypte fondé par des Palestiniens fuyant la guerre israélo-arabe de 1948, la doyenne Shamma Abou Hussein a vu grandir trois générations dans une situation de marginalisation administrative.

"Je me souviens de ce que j'ai vécu", raconte à l'AFP cette frêle femme de 90 ans, dernière survivante, dans le village de Geziret Fadel, de la "Nakba" ("catastrophe" en arabe), l'exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens ayant accompagné la création d'Israël en 1948.

La doyenne Shamma Abou Hussein, réfugiée palestinienne, lors d'un entretien, en présence de ses petits-enfants, à son domicile du village de Geziret Fadel, dans la province de Sharqiya, au sujet de son déplacement à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948, le 14 octobre 2026 en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

Dans cette localité du delta du Nil, près du Caire, elle raconte la fuite éprouvante de sa famille qui habitait Beersheva, en bordure du désert du Néguev.

Un soir, alors que des flammes embrasaient le ciel, les aînés ont fait monter les enfants sur des chameaux et les ont emmenés dans le désert, où la famille a erré pendant des jours, sans nourriture ni eau, avant d'arriver en Égypte.

Au fil du temps, leur refuge est devenu une communauté d'environ 4.000 Palestiniens.

Aujourd'hui, alors que des responsables israéliens appellent à chasser les Palestiniens de la bande de Gaza - après la guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas - Mme Abou Hussein redoute que l'Histoire ne se répète.

Des générations dans l'incertitude

"Après toutes les souffrances qu'ils ont endurées, voilà qu'on veut maintenant les déraciner de chez eux", confie, devant sa maison, celle qui sait de quelles épreuves s'accompagne ce sort.

La doyenne Shamma Abou Hussein, réfugiée palestinienne, lors d'un entretien, en présence de ses petits-enfants, à son domicile du village de Geziret Fadel, dans la province de Sharqiya, au sujet de son déplacement à la suite de la guerre israélo-arabe de 1948, le 14 octobre 2026 en Egypte ( AFP / Khaled DESOUKI )

Dans son village, des habitants disent être confrontés à des obstacles administratifs qui entravent leur accès à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres services publics, leur pays d'accueil continuant de les considérer comme des étrangers.

Réunis autour de leur aïeule, dont le tatouage bédouin sur le visage s'est estompé, des dizaines de petits-enfants et arrière-petits-enfants l'aident à exhumer des noms ou retrouver des dates enfouies sous près d'un siècle de souvenirs.

Aujourd'hui, Geziret Fadel est un dédale de chemins de terre et de maisons en briques rouges inachevées, certaines érigées là où les réfugiés d'autrefois avaient construit des abris de fortune.

La survie de nombreuses familles repose sur le tri de ferraille.

"Nakba permanente"

"Nous avions une belle vie là-bas", se rappelle la vieille femme, évoquant le foyer et la sécurité perdus avec la fuite.

Si elle ose encore rêver à un retour, d'autres habitants semblent se préoccuper davantage d'éducation, d'emplois et de perspectives d'avenir.

Selmi Soliman el-Namwly, descendant de réfugiés palestiniens, né en Égypte, devant la porte de son domicile au village de Geziret Fadel, situé dans la province de Sharqiya, dans la région du delta du Nil en Égypte, le 14 octobre 2026 ( AFP / Khaled DESOUKI )

"Je suis né en Égypte. Mon père, mes enfants, sont nés en Égypte", confie Selmi Soliman el-Namwly. "Mais, dès qu'il s'agit de démarches administratives, je suis traité comme un étranger".

Le renouvellement des titres de séjour, les frais de scolarité et autres démarches coûtent tellement cher que la fille de cet ouvrier agricole de 63 ans, pourtant brillante, ne peut aller à l'université.

A 25 ans, son cousin, Farid Khaled s'est "heurté à tellement d'obstacles administratifs", qu'il a lui aussi renoncé aux études pour travailler dans un magasin du village.

Selmi Soliman el-Namwly, descendant de réfugiés palestiniens, né en Égypte, lors d'un entretien devant la porte de son domicile au village de Geziret Fadel, situé dans la province de Sharqiya, dans la région du delta du Nil en Égypte, le 14 octobre 2026 ( AFP / Khaled DESOUKI )

Selon Loubna Shomali, de l'organisation Badil qui défend les droits des réfugiés palestiniens, l'ensemble de cette communauté connaît le même sort en Égypte. Forte de quelque 50.000 personnes, elle a doublé avec la guerre à Gaza.

"Les déplacements se poursuivent, il semble plus approprié de qualifier la situation des Palestiniens de +Nakba permanente+", lance Mme Shomali. Selon elle, des générations de Palestiniens sont piégés dans un "environnement coercitif" qui limite leur accès aux droits fondamentaux.

L'Unrwa absente

Sous la présidence de Gamal Abdel Nasser (1956-70), ils bénéficiaient pourtant d'un accès à l'éducation et à l'emploi globalement équivalent à celui des Égyptiens.

Des réfugiés palestiniens, résidant en Égypte, jouent aux dominos dans le village de Geziret Fadel, situé dans la province de Sharqiya, dans la région du delta du Nil, le 14 octobre 2026 ( AFP / Khaled DESOUKI )

Mais après le traité de paix de 1979 avec Israël et l'assassinat d'un ministre attribué au groupe palestinien Abou Nidal, la réglementation a changé.

Et contrairement à d'autres pays arabes, l'Égypte ne coopère pas avec l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), qui leur apporte un soutien crucial ailleurs dans la région, rappelle Dawn Chatty, professeure sur les migrations forcées à l'Université d'Oxford.

Sollicité par l'AFP, le ministère des Affaires étrangères n'a pas donné suite, mais les responsables égyptiens répètent régulièrement que le pays fournit soins médicaux et éducation aux réfugiés palestiniens.

Et si l'Égypte ne leur accorde pas la nationalité, c'est pour ne pas compromettre leur droit au retour, expliquent-ils, soulignant que Le Caire s'est toujours opposé à toute tentative de les déplacer définitivement de leur terre.