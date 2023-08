Dans un monde Paralluelo

Salma Paralluelo est du genre clutch : un but qui envoie l’Espagne dans le dernier carré, un autre décisif propulsant sa sélection vivre sa première finale de Coupe du monde. À dix-neuf ans, celle qui fut également une championne d'athlétisme a déjà été élue deux fois joueuse du match lors de ce Mondial. Et rêve maintenant d’une étoile.

Entrer en demi-finale d’une Coupe du monde en remplaçant la double Ballon d’or Alexia Putellas ? Check. Prendre la place dans l’axe de Jennifer Hermoso, meilleure buteuse de l’histoire de la sélection espagnole ? Même pas peur. À dix-neuf ans seulement, Salma Paralluelo est l’incarnation de la joueuse clutch , cette fameuse supersub qui vient bousculer une rencontre un peu trop fermée. L’attaquante du FC Barcelone avait déjà mis la misère aux Pays-Bas lors du tour précédent, entrant à la 71 e et marquant au milieu de la prolongation d’une frappe croisée sans complexe, à la 111 e . Spoiler : elle a récidivé ce mardi face à la Suède, alors que la Roja disputait la première demi-finale de son histoire. Une histoire que la native de Saragosse a poussé encore plus loin, en ouvrant le score pour l’Espagne d’une sublime frappe en pivot. « Lors de l’échauffement, l’entraîneur m’a dit que j’allais jouer en tant que numéro 9, et je me suis dit : “Allez !” », a expliqué au micro de la chaîne RTVE celle qui, pour la deuxième fois consécutive, a été nommée joueuse du match.

#FIFAWWC 🇪🇸⚡🇸🇪 L'Espagne ouvre le score !…

* Real Federación Española de Atletismo (la Fédération espagnole d'athlétisme, en VF)

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com