Des manifestants aux profils variés ont défilé jeudi dans la capitale bretonne contre la réforme des retraites, mais aussi contre un certain modèle de société.

Ses lunettes noires dissimulent des yeux que l'on devine rieurs. Marc Chartier, 69 ans, retraité d'une entreprise de transports, avait l'humeur débonnaire et le verbe caustique, jeudi 5 décembre après-midi, à Rennes. « Macron, je le surnomme Picsou ! », confiait-il, à peine importuné par les effluves de gaz lacrymogènes ondoyant depuis une rue adjacente, dans laquelle des manifestants faisaient face à des policiers casqués. « Et je lui dis : Picsou, rends-nous les sous ! », souriait le sexagénaire. Lui et sa compagne affirment avoir perdu « 480 euros par an » du fait de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), « alors qu'on exonère les riches de taxes avec la suppression de l'impôt sur la fortune et qu'on ne fait pas vraiment la chasse à l'évasion fiscale. Si ça, c'est pas de la provoc', qu'est-ce que c'est ? ! »

Adhérent de longue date du syndicat Force ouvrière, M. Chartier défile régulièrement « depuis [ses] 18 ans ». Une telle mobilisation, à Rennes ? « Je n'ai pas connu ça depuis Mai-68 ! », jurait-t-il. Force est, cependant, de tempérer cet enthousiasme militant : lors des manifestations contre le contrat première embauche, en 2006, entre 30 000 et 50 000 personnes avaient défilé dans la capitale bretonne. Jeudi, le grand rendez-vous social de la fin d'année 2019 a réuni localement 13 000 personnes selon la préfecture, 15 000 à 20 000 selon les syndicats. Il s'agissait cependant, à l'évidence, d'une mobilisation importante. « Une énorme démonstration de force », se réjouissaient même des représentants locaux de la CGT en milieu d'après-midi, alors que le rassemblement venait de s'achever.

