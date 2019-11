Dans les Pyrénées-Orientales, des vignes sous un parasol photovoltaïque

À Tresserre, à quelques centaines de mètres du tunnel du TGV qui transperce les Pyrénées, la « vigne photovoltaïque » de Pierre Escudié a encore fière allure en octobre. À l'ombre de persiennes orientables pour suivre la course du soleil, les feuilles de cépages chardonnay ou grenache (vin blanc) ou marselan (rouge) sont encore bien vertes et les tiges vigoureuses.Rien à voir avec la parcelle de carignan du même domaine de Nidolères, de l'autre côté du chemin. Là-bas, sans persiennes, les feuilles sont déjà flétries et couleur d'automne. « Pendant tout l'été, les premiers pieds de vigne ont bénéficié à tour de rôle de quatre à cinq heures d'ombre, autrement dit de répit végétatif, alors que le soleil était brûlant, à des températures qui ont avoisiné et même parfois dépassé les 40 °C. Pendant ce laps de temps à l'ombre, la plante peut se relaxer. Elle ne souffre pas », raconte Pierre Escudié, vigneron.Il a accepté que la société Sun'Agri installe sur 4,5 ha cet impressionnant dispositif photovoltaïque, qui recevra à la fin du mois la médaille d'or du Salon international des techniques d'exploitation vitivinicoles. Des capteurs analysent en temps réel une kyrielle de paramètres, dont le flux de sève de la vigne et l'hygrométrie ambiante.Ralentir et contrôler la maturité« Ces ombrières nous permettront de ralentir la maturité, de la contrôler pour obtenir des vins plus fins », poursuit Pierre Escudié, qui redoute les dix prochaines années, « où l'on passera du climat actuel aride à un climat semi-désertique, ce qui rendra la culture de la vigne quasiment impossible. Le soleil n'est pas toujours notre ami. Dans le Sud, il peut même devenir notre ennemi. Notre système apporte une protection à la plante au moment où elle peut souffrir d'insolation. Il y a aujourd'hui une urgence absolue à adapter les systèmes agricoles pour qu'ils ne disparaissent pas », explique ...