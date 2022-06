Dans les maisons de retraites bordelaises, on se calfeutre avant le pic de 40°C

Dans la maison de retraite Le Sablonat à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 16 juin 2022 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Dans son studio, orienté plein sud, "aucune fleur ne tient" : cernée de brumisateurs renforcés par un grand ventilateur, Marie Pilar, 81 ans, la bouteille fraiche de sirop d’orgeat à portée de main, affronte la canicule dans une résidence senior de Bordeaux.

La vague de chaleur a démarré mardi dans la ville et des températures de 40°C degrés et plus sont annoncées pour samedi par Météo France, qui a placé la Gironde en vigilance rouge canicule dès jeudi après-midi.

En centre-ville, dans la résidence Magendie gérée par la mairie, où vivent en autonomie une cinquantaine de personnes âgées, tous les volets sont fermés jeudi sur chacune des façades de ce grand bâtiment de béton de la deuxième moitié du XXe siècle.

Dans son studio, Marie Pilar garde les stores fermés jusqu'à la nuit, les premières "passées fenêtres ouvertes" depuis des années.

Les journées à plus de 40 °C "je n'en ai pas peur, je m'adapte" souvent "dans la pénombre" de sa chambre, explique-t-elle depuis la salle commune au rez-de-chaussée, la seule équipée de la climatisation pour se protéger d'une vague de chaleur qui lui rappelle "celle de 1976".

Dans la maison de retraite Le Sablonat à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 16 juin 2022 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Les équipes des résidences de la ville y invitent les personnes âgées de ce quartier tout proche de l'hypercentre pour profiter de la fraicheur et des animations.

Ce jeudi, un loto y est organisé pour une vingtaine de seniors depuis un écran tactile relié à des enceintes.

"Un activité plus légère pour passer l'après-midi tranquillement", explique Jean-Baptiste Roussillon, 24 ans, employé en service civique pour épauler les animateurs dans plusieurs résidences en autonomie de la ville.

- 14.000 lettres -

Habituellement, il propose des "sessions numériques", avec projections de vues tirée de Google Street View montrant les rues de France, d'Algérie ou de Grèce ou les résidents ont passé une partie de leur vie.

Dans la maison de retraite Le Sablonat à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 16 juin 2022 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Plus loin, sur les boulevards de la ville, dans l'Ehpad "Chemins d'espérance", tous les portes des chambres étaient ouvertes "pour faire circuler l'air frais" du système de climatisation fraichement installé dans les couloirs quelques jours auparavant, explique une résidente.

La mairie a adressé plus de 14.000 courriers à tous les plus de 75 ans de la ville, pour les inciter à s'inscrire sur le "registre canicule" qui prévoit des appels réguliers jusqu'aux visites à domicile des personnes isolées qui le souhaitent.

"Ces vagues de chaleur, il ne faut pas les banaliser", avertissait mercredi le maire écologiste Pierre Hurmic, entre deux recommandations sur la nécessité de "boire beaucoup d'eau", devant des septuagénaires réunis dans la salle climatisée de la résidence Billaudel, dans le sud de la ville.

A une dame âgée qui réclamait plus de parkings à proximité de leur résidence située dans quartiers aux rues étroites près de la gare, le maire défendait une politique de "végétalisation" et de plantations de "micro-forêts" sur les rares espaces disponibles, capable de faire baisser "de deux degrés" les logements adjacents, selon lui.

Dans la maison de retraite Le Sablonat à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 16 juin 2022 ( AFP / Thibaud MORITZ )

"On ne peut pas avoir des espaces verts et des places de parking à côté de sa maison, gouverner c'est choisir", se défend Pierre Hurmic.

L'équipe municipale, élue en 2020, "plante beaucoup" pour "aérer" une ville "minéralisée", mais ses effets prendront du temps, bien au-delà de la vague de chaleur actuelle, reconnait le maire devant les ainés.