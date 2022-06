Dans les Landes et le Gers, une partie du vignoble d'Armagnac "hachée par la grêle"

Un orage de grêle dans les Landes et le Gers a sévèrement touché une partie du vignoble d'Armagnac, où la vigne a été "hachée" et "saccagée" par des grêlons de plusieurs centimètres et par le vent ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Un orage de grêle qui est passé vendredi dans les Landes et le Gers a sévèrement touché une partie du vignoble d'Armagnac, où la vigne a été "hachée" et "saccagée" par des grêlons de plusieurs centimètres et par le vent, ont indiqué samedi à l'AFP des viticulteurs et responsables locaux.

Ces deux départements font partie des 65 placés depuis samedi 16H00 jusqu'à dimanche matin en vigilance orange pour orages, avec un nouveau risque de grosse grêle.

"Ce couloir de grêle a suivi toute la frontière lando-gersoise et on estime entre 4 à 5.000 le nombre d'hectares de vignes touchés, et à plusieurs dizaines de milliers d'hectares de cultures impactés dans le Gers", a affirmé le président de la chambre d’agriculture départementale Bernard Malabirade.

Selon lui, des grêlons de trois centimètres ont provoqué des dégâts conséquents dans l’ouest de ce département.

"A Montréal-du Gers, on a eu des grêlons plus gros qu'une balle de golf!", a affirmé le directeur de l'interprofession de l'Armagnac Olivier Goujon, citant des propriétés viticoles touchées à Betbézer-d'Armagnac (Landes), Castelnau-d'Auzan-Labarrère et Fourcès (Gers).

"Il y a bien eu un sinistre mais c'est trop tôt pour dresser un bilan global", a-t-il assuré.

Au Frêche (Landes), à 25 km de Mont-de-Marsan, la viticultrice Nelly Lacave a retrouvé ses 8,5 hectares de vignes "hachés".

"C'est une scène apocalyptique", a-t-elle expliqué à un correspondant de l'AFP. "Dans les vignes, il n'y a plus rien, le toit de notre bâtiment agricole est un gruyère géant et dans la maison, des vitres ont pété. Mon père qui a bientôt 70 ans n'a jamais vu ça".

"Avec le gel (du début de printemps), on avait déjà 50% de pertes. Après la grêle, on en a 100%", a ajouté Mme Lacave qui a également constaté de gros dégâts dans ses dizaines d'hectares de tournesol et de maïs.

D'après elle, même sa récolte 2023 est en péril: "Une vigne blessée telle qu'elle l'est aujourd'hui, ça va être très compliqué de la tailler cet hiver et d'avoir une récolte convenable l'année prochaine".

Un discours soutenu également par la présidente de la Chambre d'agriculture des Landes, Marie-Hélène Cazaubon, selon laquelle ces dégâts, sur "une végétation encore tendre", "peuvent impacter le vignoble pour un ou deux ans" et vont "demander un énorme travail de nettoyage et de taille, pour sauver ce qui peut encore l'être".

A Labastide-d'Armagnac (Landes), le maire de la commune Alain Gaube pense avoir "perdu entre 70 et 90% de (s)es vignes". "Par terre, il y a une grande partie des feuilles et des raisins. Les raisins qu'il reste (sur la vigne) sont déjà marrons, ils sont morts", a-t-il constaté.

Selon un correspondant de l'AFP, les routes du secteur sont jonchées de feuilles et de branches et certains arbres cassés.

Les pompiers des Landes ont effectué 78 interventions dans 28 communes en lien avec l'épisode météorologique et jusqu'à 4.500 foyers ont été privés d'électricité, selon la préfecture. Aucun blessé n'est à déplorer.