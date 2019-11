Dans les écoles de La Rochelle, les élèves peuvent méditer

« Avant, c'était compliqué d'exprimer mes émotions. Maintenant, chez moi, je fais comme le chat Voltaire. Je m'assieds et je respire, ça m'aide », assure Paul avec aplomb. Ses vingt et un camarades acquiescent. « Quand on est énervé, agité, ça rend plus calme pour le travail », assure Camille. « Ça laisse circuler les émotions », renchérit Lovely.Scolarisés en CM1 à l'école Fénelon de La Rochelle (Charente-Maritime), ces élèves pratiquent depuis la rentrée et comme dans 163 autres classes de la ville un programme de méditation laïque en pleine conscience. LIRE AUSSI > Les écoles anglaises expérimentent la méditationBaptisé « Voltaire et les Zamizen », cet outil pédagogique a été développé par le studio Util implanté lui aussi à La Rochelle. « C'est un entraînement à l'attention, une pratique du calme inspirée de la méditation pour mieux se recentrer, se poser », détaillent Stéphane Mallard et Marc Singer, ses fondateurs. Adeptes d'une méditation déconnectée de toute référence religieuse, ils ont planché durant deux ans sur ce programme avant de le tester dans une quarantaine de classes rochelaises l'an dernier.« Apprendre aux enfants à réguler le stress »« Les enfants héritent du stress du monde des adultes. Ils vivent sous tension... Il faut leur apprendre à réguler ce stress », assurent-ils. Inspiré de travaux universitaires, le dispositif commercialisé depuis la rentrée pour 96 euros par an est directement utilisable par les enseignants, sans formation préalable. « Ils peuvent s'en emparer immédiatement », confirme Stéphane Mallard, qui a imaginé avec Marc Singer huit épisodes autour du chat Voltaire et de personnages facilement identifiables pour des enfants de 6 à 10 ans.Entièrement dessiné à la main, le programme s'articule autour de courtes vidéos éducatives, de chansons et de fiches pédagogiques pour aiguiller les enseignants dans un temps de méditation ...