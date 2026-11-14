Dans les dunes du Pas-de-Calais, avec la police qui tente de limiter les départs de migrants vers l'Angleterre

Un policier montre au préfet du Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch(G), un écran de surveillance à Berck-sur-Mer, dans le nord de la France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Il fait nuit noire et un froid glacial en cette nuit de novembre sur le littoral du Pas-de-Calais. Mais il y a du monde : les forces de l'ordre quadrillent le secteur pour repérer des migrants dans les dunes, qui espèrent rejoindre clandestinement l'Angleterre.

Équipée de drones et de jumelles infrarouges, une patrouille de la police aux frontières (Paf) de Coquelles, que l'AFP a pu accompagner dans la nuit de vendredi à samedi, surveille une trentaine de personnes enroulées dans des manteaux et sacs de couchage à Berck-sur-Mer.

Des policiers présentent des des drones au préfet du Pas-de-Calais, François-Xavier Lauch(D),dans le cadre d'opérations de surveillance du littoral, à Berck-sur-Mer, dans le nord de la France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

L'objectif de la patrouille : "Secourir les personnes qui en ont besoin", mais aussi empêcher les départs vers l'Angleterre et, si possible, détecter des passeurs afin de les interpeller, explique le brigadier-chef Nicolas (qui n'a pas souhaité donner son nom de famille), au volant d'un véhicule léger tout-terrain.

Des gendarmes patrouillent à bord d'un véhicule tout-terrain Polaris (G) sur une plage entre Merlimont et Berck-sur-Mer, dans le nord de la France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Le drone à détection thermique permet de suivre les groupes à distance, comme celui repéré dans les dunes de Berck ce vendredi soir, composé majoritairement d'hommes et d'une famille iranienne, qui ne partira finalement pas cette nuit.

Vigilance accrue

Depuis le début de l'année jusqu'au 13 novembre, quelque 23.500 personnes sont arrivées clandestinement en Angleterre par la mer, soit une baisse de près de 40% comparé à la même période en 2025, selon des statistiques britanniques.

Des gendarmes de la compagnie d'Ecuires près d'un véhicule tout-terrain Polaris (G) sur une plage entre Merlimont et Berck-sur-Mer, dans le nord de la France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Mais en raison d'une météo favorable, avec peu de vagues, les tentatives de départs se sont multipliées ces derniers jours sur le littoral de la Manche.

Depuis le 6 novembre, 924 personnes sont ainsi arrivées clandestinement en Angleterre, selon les derniers chiffres officiels britanniques.

La vigilance des forces de l'ordre s'est par conséquent accrue du côté français, avec une nouvelle consigne, celle de multiplier les "évictions", notamment lorsque les migrants attendent de façon prolongée sur des propriétés privées, explique François-Xavier Lauch, le préfet du Pas-de-Calais, lors d'une visite vendredi soir sur le littoral pour soutenir ses équipes.

Près de 400 personnes ont été repérées vendredi soir sur une bande de la côte propice aux tentatives de traversées clandestines, d'après M. Lauch. "Mais il y a des nuits où ça a été jusqu'à 1.000 personnes", note-t-il.

L'AFP a aussi pu observer plusieurs dizaines de personnes le long de routes proches du littoral, suivies par des véhicules de gendarmes.

Ces derniers jours, "on a des groupes qui sont beaucoup plus importants sur les plages", ce qui peut mener à des "phénomènes de foule" et des "violences" exacerbés par les passeurs, ajoute le major Grégory Robiez de la PAF de Coquelles.

Les passeurs s'adaptent aussi

Les passeurs déploient eux aussi de nouvelles stratégies pour tenter d'éviter les forces de l'ordre.

Des départs de "larger boats", des canots plus longs transportant jusqu'à plus de 200 personnes à la fois, ont été observés ces derniers mois dans la Manche, ainsi que des départs plus lointains, parfois même depuis la Normandie, augmentant les risques pour les passagers.

Le préfet du Pas-de Calais Francois-Xavier Lauch (G) sur une plage entre Merlimont et Berck-sur-Mer, dans le nord de la France, le 13 novembre 2026 ( AFP / Bernard BARRON )

Dans le Pas-de-Calais, au cours de la seule nuit de vendredi à samedi, cinq départs dont quatre dans des taxi-boats - des canots qui longent la côte en récupérant des passagers directement dans l'eau - ont été observés, et deux tentatives de départ ont été "neutralisées" par les gendarmes, selon la préfecture.

Des associations d'aide aux migrants dénoncent régulièrement les actions des forces de l'ordre sur le littoral, qu'elles jugent disproportionnées et brutales.

Et pour ces associations, ce sont les méthodes des forces de l'ordre qui mettent encore plus en danger les candidats à l'exil, en les poussant à prendre encore davantage de risques pour traverser la Manche, sans endiguer le phénomène.

Samedi matin, le corps sans vie d'un homme d'une vingtaine d'années a été découvert sur la plage de Camiers (Pas-de-Calais), et cinq autres hommes présentant notamment des signes d'hypothermie ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers en marge des tentatives de départ.

En comptant ce nouveau décès, au moins 25 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Angleterre par la mer depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles.