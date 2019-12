Dans les coulisses des vœux présidentiels d'Emmanuel Macron

L'Elysée avait ce lundi de faux airs de belle endormie, où les conseillers rentrés de congés de Noël reprenaient leurs activités en l'absence physique du « patron ». Car c'est depuis les rives de la Méditerranée qu'Emmanuel Macron a imaginé le discours de vœux du Nouvel an qu'il prononcera à 20 heures ce mardi devant quelque 10 millions de Français, audience moyenne de cette tradition républicaine depuis 2017. Le couple présidentiel était encore à la résidence officielle du fort de Brégançon (Var) ce lundi et ne devait regagner Paris que le lendemain pour mettre la dernière main à cette allocution, qui sera enregistrée en début de soirée. Le chef de l'Etat est un spécialiste de la décision à la dernière minute. « Il écrit douze versions, puis il réécrit tout. C'est un intuitif, il sent les choses, et ce ne sont pas des discours qu'il commence à rédiger une semaine à l'avance. Dix minutes avant, il est toujours en train de chercher une idée, dépeint un proche. Pour son discours d'hommage à Simone Veil (NDLR : en juillet 2018), il avait fini dans sa voiture au dernier moment. C'est un littéraire, il n'est jamais content ! » VIDÉO. Les vœux présidentiels qui ont marqué le réveillon des Français Rares sont ceux qui ont le privilège de voir la copie avant. Pour cette prise de parole attendue en pleine grogne sociale, Emmanuel Macron n'a échangé qu'avec un petit cercle de conseillers et de fidèles. « Il a briefé sa cellule discours, qui a fait un premier jet, et il a discuté avec Alexis Kohler (NDLR : secrétaire général de l'Elysée) et Philippe Grangeon (NDLR : son conseiller spécial) », dépeint un macroniste du premier cercle. Et avec Édouard Philippe ? « Il ne va pas enregistrer ses vœux sans les lui faire lire, comme pour toutes ses grandes prises de parole ! » relève le même, à l'attention de ceux qui imaginent une annonce choc qui viendrait désavouer le Premier ...