Dans les coulisses de "Rush", un "Urgences" dans les rues de Paris

Le tournage d'une scène du premier épisode de "Rush", nouvelle série médicale française produite par HBO Max et réalisée par Laure de Butler, avec Raphaël Personnaz (2e g), le 26 novembre 2026 place de la Concorde, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La place de la Concorde bloquée par un car accidenté, des gyrophares du Samu qui flashent : la série de fiction "Rush" (HBO Max), dont le tournage a démarré cette semaine, promet une plongée au sein des secours au chevet des Parisiens, une première.

Dans la cabine du véhicule, des blouses blanches s'affairent auprès d'un blessé : "La tension chute! Passe moi la pochette".

Au dehors, une épaisse fumée s'échappe d'une camionnette transportant des pots de fleurs, qui jonchent désormais les pavés, sous les regards interloqués des passants.

Car l'accident au pied de l'Obélisque a tout du réel. Il est au cœur du premier épisode de la série française "Rush", tournée à Paris jusqu'en mars, avant une diffusion mondiale quelques mois plus tard sur la plateforme HBO Max.

Les huit épisodes passeront par la Tour Eiffel, Les Folies Bergère, un sauna à Pigalle, et aussi des appartements bourgeois ou des bas-fonds.

Le tournage d'une scène du premier épisode de "Rush", nouvelle série médicale française produite par HBO Max et réalisée par Laure de Butler, avec Raphaël Personnaz (d), le 26 novembre 2026 place de la Concorde, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

À son origine se trouve le showrunner hollywoodien Neal Baer, pédiatre de formation qui a notamment travaillé sur les sept premières saisons d'"Urgences", à partir de 1994.

"Je voulais faire une série médicale hors de l'hôpital. Or la France a été pionnière par le Smur, avec à son bord un médecin et un infirmier" allant sur le terrain, à la différence des États-Unis, retrace-t-il auprès de l'AFP.

Neal Baer a donc proposé à HBO une forme d'"Urgences" dans "les rues de Paris".

"des séries qui fédèrent"

Équipé d'une oreillette, il est présent place de la Concorde, au milieu des quelque quatre-vingt personnes œuvrant à cette production, la plus importante par son ampleur depuis que HBO Max s'est déployé en France en 2024.

ALe tournage d'une scène du premier épisode de "Rush", nouvelle série médicale française produite par HBO Max et réalisée par Laure de Butler, avec Raphaël Personnaz (d), le 26 novembre 2026 place de la Concorde, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Qui est donc le nouveau George Clooney, alias Dr Doug Ross dans la série américaine? Raphaël Personnaz joue Baptiste, médecin aguerri et chef de trois unités d'intervention.

"Je n'ai jamais vu un épisode d'+Urgences+, j'ai vu un demi-épisode de +The Pitt+ (autre série phare sur les hôpitaux américains, ndlr) et j'ai arrêté" pour ne pas être influencé, confesse-t-il.

Mais il a passé du temps en immersion auprès du Samu, comme de nombreux membres de l'équipe, et répète les gestes des professionnels sous l’œil d'un médecin sur le plateau.

Son personnage "se perd un peu en essayant de sauver les autres". Dans la vraie vie, "aucun ne s'habitue à ce qu'il voit" et les soignants "ne veulent surtout pas être héroïsés", a-t-il constaté.

le 26 novembre 2026 place de la Concorde, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

À ses côtés, César (interprété par Finnegan Oldfield) est une tête brûlée, tandis que Zoé (Zoé Marchal) est plus calme et rationnelle.

Dans chaque épisode, les trois unités partent en intervention avec un de ces médecins, pour des réanimations, des violences familiales, des gens isolés.

"Les séries médicales fédèrent : il y a des enjeux de vie et de mort, de l'engagement, et on peut raconter en sous-texte la société", selon le créateur et co-scénariste de "Rush", Nils-Antoine Sambuc ("En thérapie", "Soleil noir").

Le tournage d'une scène du premier épisode de "Rush", nouvelle série médicale française produite par HBO Max et réalisée par Laure de Butler, le 26 novembre 2026 place de la Concorde, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Grâce à cet ancrage dans le réel, le genre peut se renouveler en se distinguant de programmes antérieurs, de "Grey's Anatomy" ou "Dr House" aux États-Unis à "Hippocrate", dans l'hôpital public en France.

Nils-Antoine Sambuc n'a pas tout à fait fini d'écrire la première saison de "Rush".

"J'éprouve les idées sur le terrain" parallèlement au tournage, dit-il en ce début de marathon hivernal.