Dans les Cévennes, des entreprises textiles centenaires tirent leur épingle du jeu

Une employé au travail dans un Atelier Tuffery fabriquant des jeans à Florac, en Lozère, le 29 octobre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

À rebours des déboires du prêt-à-porter, dont les entreprises françaises déposent le bilan les unes après les autres, des marques cévenoles du secteur textile voient leurs ventes décoller. Atelier Tuffery, Cervin/L'Arsoie et Saint-Loup misent sur un savoir-faire centenaire pour produire jeans, bas et foulards.

Des marques historiques, implantées de longue date dans ces vallées sauvages de l'arrière-pays méditerranéen, aux routes sinueuses et aux rudes hivers. À Florac-Trois-Rivières, en Lozère, Julien Tuffery a donné un coup de jeune au jean indigo créé par son arrière-grand-père.

À l'époque, raconte-t-il, "on descendait dans la vallée pour se voir confectionner un pantalon hyper résistant qui allait durer dans le temps. Notre ADN n'a pas changé, il mêle toujours savoir-faire et durabilité". Sauf que le produit d'antan est devenu selon ses mots "hyper branché".

À tel point que l'entreprise, née en 1892 et qui a bien failli disparaître un siècle plus tard, a ouvert deux nouveaux magasins en 2024 puis 2026, à Montpellier et Paris, où elle est présente au "Salon du Made in France" qui débute jeudi.

En dix ans, le chiffre d'affaires est passé de 30.000 à 7,2 millions d'euros, selon son président. L'entreprise compte aujourd'hui 45 salariés et un investissement de près d'un million d'euros dans de nouveaux bâtiments sur son site lozérien doit permettre de nouvelles embauches prochainement.

À l'opposé des scandales d'usines mortifères en Asie, Atelier Tuffery joue la transparence : dans le magasin de Florac, les clients peuvent voir les mains qui confectionnent les produits, dans un cadre lumineux et ergonomique. "On a également envie de montrer que nous prenons plaisir à travailler dans le monde du textile", insiste Julien Tuffery.

Bas de luxe –

Plus au sud, à Sumène (Gard), une autre entreprise centenaire, Arsoie, qui produit la marque Cervin, possède encore dans le centre du village des machines classées monuments historiques. Ces métiers à tisser rectilignes, importés des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, sont les seuls permettant de tricoter des bas à plat et non en tube, dont la couture épouse le galbe de l'arrière de la jambe, plébiscités par des stars comme Beyoncé.

À quelques centaines de mètres de là, dans l'usine principale, 25 salariés assemblent, repassent, teignent et emballent des bas de nylon ou de soie, tous vendus en ligne.

Une employée travaille dans une usine de l'entreprise textile Cervin à Sumène, dans le Gard, le 22 octobre 2026 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Des produits haut de gamme, aux talons renforcés, plus légers et résistants que ceux vendus en grande distribution, et "plus confortables que des collants selon nos clientes", assure Jean-Marc Dubois, le directeur de production.

Dans le contexte inflationniste, la mode Made in France, qui est toujours associée à des produits plus chers, ne peut tirer son épingle du jeu qu'avec des produits d'exception, assure-t-il.

"Ça marche parce qu'on est les derniers au monde, avec une usine anglaise, à faire ces bas. Ça n'intéresse pas les Chinois, pas assez rentable".

Pour graver dans le marbre ce savoir-faire d'une grande technicité, le service qualité se penche sur l'écriture d'une procédure. Aujourd'hui Cervin développe aussi de nouveaux produits de lingerie/corseterie (porte-jarretelles, caracos et shorties) et pense étoffer son équipe avec la création de 5 postes sous 3 ans.

Soie 100% française

À Monoblet, village dominé par deux montagnes jumelles, la marque Saint Loup, elle, a été créée en partant de zéro. Alexandre Lourié, son fondateur, n'a pas repris d'usine ou de ligne de production existante, mais s'appuie sur une culture ancestrale dans la région : celle de la soie.

Ce jeune Montpelliérain, passé par des écoles de commerce, est allé recruter des sériciculteurs locaux, dont le métier était en voie de disparition.

Dans un hangar agricole, il a installé une magnanerie, où sont séchées les feuilles de mûrier, la seule nourriture des vers à soie. Juste à côté, Julie Mouton, "la première fileuse depuis le siècle dernier", dévide à la main, à toute vitesse, des dizaines de cocons.

Alexandre Lourié revendique des foulards 100% made in France, "avec zéro compromis": des mûriers bio et leurs vers cévenols jusqu'au tissage dans la Loire, en passant par le "moulinage" - qui consiste à tordre la soie brute pour mieux la travailler - sous-traité en Haute-Loire.

Son produit, des carrés de soie uniques, et numérotés, vendus 200 euros, s'est arraché la première année. Il en a triplé la production en 2026.

Saint Loup travaille sur un projet avec Tuffery, autour d'un fil mixte soie/laine. Car depuis peu, la famille lozérienne élève son propre troupeau de brebis. Des mérinos d'Arles qui pâturent l'été sur le causse Méjean.

Un gage supplémentaire de qualité, pour un jean pas beaucoup plus cher "que celui d'une célèbre marque américaine fabriqué à l'autre bout de la planète", assure Julien Tuffery. "On peut rétablir une filière", parie-t-il.