Dans le Var, mouches et odeurs pestilentielles alimentent la colère autour d'une plateforme de compostage

Une installation de compostage exploitée par la SAUR, au cœur d’une forêt à Tourrettes, le 3 novembre 2026 dans le Var ( AFP / Miguel MEDINA )

Au calme absolu au milieu de huit hectares de forêt méditerranéenne, la terrasse de la propriété de Nicole Guglielmelli invite au repos. Pourtant, cette Varoise reste cloîtrée une partie de l'année dans sa bâtisse à cause des odeurs de putréfaction provenant d'une plateforme de compostage voisine.

"Tout dépend de la direction du vent qui nous amène la puanteur et les mouches", témoigne cette résidente de Saint-Paul-en-Forêt qui, comme de nombreux habitants des villages alentour, se dit "à bout".

Dans leur viseur : la SAUR, entreprise spécialisée dans les services de l'eau, installée depuis 2020 en pleine pinède sur la commune de Tourrettes, dans l'est du Var. Elle récupère les boues de stations d'épuration de collectivités environnantes qui, mélangées à des déchets verts, sont transformées en compost.

Sauf que ces matières sèchent pendant des mois à l'air libre, libérant des odeurs pestilentielles et favorisant la prolifération de mouches.

"L'idée de départ est bonne, mélanger des déchets verts avec ceux de stations d'épuration" mais "la plateforme n'est pas dans les clous et notre coin de paradis s'est transformé en enfer", explique Pierre Guérin, riverain et président de l'association "SOS Jas de la Maure".

Les opposants accusent aussi la SAUR d'avoir porté atteinte au milieu naturel. En 2024, lors de deux épisodes méditerranéens, les bassins de rétention de la plateforme ont débordé, déversant quelque 300m3 de lixiviats, un liquide chargé en polluants, dans le vallon voisin traversé par l'Endre, affluent de l'Argens. Parallèlement, une enquête administrative a également été ouverte à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence) après la découverte d'épandages non autorisés de lixiviats, certains soupçonnant une filiale de la SAUR d'y avoir déversé le surplus varois de 2024.

La préfecture du Var a toutefois estimé que l'impact environnemental de ces déversements était resté limité autour du site tourrettan.

Une installation de compostage exploitée par la SAUR, au cœur d’une forêt à Tourrettes, le 3 novembre 2026 dans le Var ( AFP / Miguel MEDINA )

Elle a néanmoins infligé à la SAUR une amende de 15.000 euros pour manquements environnementaux et lui a imposé de renforcer ses capacités de rétention, désormais proches de 2.000 m3.

La SAUR assure "qu'aucun débordement" n'a eu lieu depuis les travaux réalisés après les épisodes de 2024. Ce que contestent des riverains qui ont filmé, selon eux, de nouveaux écoulements noirâtres dans la nature lors d'épisodes pluvieux.

"Nous avons découvert que les eaux en sous-sols étaient polluées", affirme Me Héloïse Aubret, avocate de l'association de riverains, "même si nous devons encore prouver le lien avec le site", seul industriel des environs d'une telle envergure.

"Merde des alentours"

"Leur produit final est totalement interdit dans l'agriculture bio, il n'a aucune valeur agronomique", assure le maire de Saint-Paul-en-Forêt, Nicolas Martel, lui-même directeur commercial d'un distributeur d'engrais organiques.

Des riverains manifestent contre une installation de compostage exploitée par la SAUR, à Tourrettes, le 3 novembre 2026 dans le Var ( AFP / Miguel MEDINA )

Début novembre, avec les huit autres édiles de la Communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF), dont plusieurs ont voté des motions d'opposition au site, il a soutenu une mobilisation qui a réuni quelque 200 personnes devant la plateforme.

Les opposants reprochent également au site d'accueillir des déchets provenant du littoral varois mais aussi de communes parfois éloignées des Alpes-Maritimes, entraînant un important ballet de camions sur des routes étroites et dangereuses : "on n'a pas à recevoir toute la merde des alentours", houspille un manifestant.

"Fermer le site serait un rêve. Il faut obtenir son confinement en le mettant sous cloche", a affirmé, en se débattant contre les mouches, le maire de Tourrettes, Camille Bouge, craignant que "notre région perde son attractivité".

Paradoxalement, certaines communes affectées sont clientes de la SAUR à qui elles fournissent leurs boues d'épuration. Sur les 5.000 tonnes traitées par an, quelque 20% sont issues des villages alentour : "il faut que les collectivités qui sont clientes disent qu'elles vont arrêter s'ils ne couvrent pas", suggère le président de la CCPF, François Cavalier.

Une solution au "coût conséquent", répond la SAUR. Présente dans 25 pays et forte d'un chiffre d'affaires de 2,332 milliards d'euros en 2025, l'entreprise fait face à des contestations similaires autour d'autres plateformes de compostage qu'elle exploite en France, notamment à Lagnieu (Ain), Gailhan (Gard) ou Montels (Hérault).

Une installation de compostage exploitée par la SAUR, au cœur d’une forêt à Tourrettes, le 3 novembre 2026 dans le Var ( AFP / Miguel MEDINA )

Souhaitant "faire le maximum pour améliorer ses conditions d'exploitation" à Tourrettes, elle met notamment en avant "l'introduction d'un intrant bio pour limiter les odeurs" et l'utilisation "d'un nez électronique".

Dans un courrier récemment adressé aux maires, elle propose "une couverture partielle" du site. "Cette réponse est juste pour calmer la protestation", estime Nicolas Martel qui invite à poursuivre la contestation "par tous les moyens".