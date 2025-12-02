Dans le Tennessee, une législative partielle fait trembler le parti de Trump

Le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride, le 27 novembre 2025 aux Etats-Unis ( AFP / Jim WATSON )

A la présidentielle de 2024, Donald Trump avait gagné de plus de 22 points la septième circonscription du Tennessee. Un an plus tard, la législative partielle prévue mardi dans ce fief conservateur du Sud s'annonce bien plus serrée et provoque des sueurs froides à droite.

Dans ce scrutin destiné à remplacer un élu républicain démissionnaire, les deux candidats sont au coude-à-coude, selon un sondage d'Emerson College paru la semaine dernière. Le républicain Matt Van Epps est crédité de 48% d'intentions de vote contre 46% pour la démocrate Aftyn Behn.

De quoi donner espoir à l'opposition de faire basculer cette circonscription historiquement ancrée à droite, et de grignoter un peu plus l'écart au Congrès, où les républicains ne disposent que d'une étroite marge de manoeuvre.

"Nous sommes littéralement à trois personnes de perdre la majorité" à la Chambre des représentants, a déclaré lundi Tim Burchett, élu républicain du Tennessee. "Vous pouvez avoir une épidémie de mauvaise grippe qui touche le Congrès, et nous perdons la majorité. C'est dire l'importance de cette élection".

Après avoir longtemps considéré le scrutin comme gagné d'avance, les pontes du Parti républicain ont décidé finalement de tourner leur attention vers ce scrutin, avec notamment la participation du chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, à plusieurs événements de campagne sur place.

Le candidat républicain Matt Van Epps le 1er décembre 2025, à Franklin, dans le Tennessee, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Brett Carlsen )

Donald Trump lui-même a tenté de faire pencher la balance en faveur de Matt Van Epps, ancien officier dans l'armée de 42 ans.

"Le monde entier regarde le Tennessee en ce moment, et ils regardent votre circonscription", a-t-il ainsi lancé lundi par téléphone lors d'un rassemblement de soutien au candidat républicain.

- Country, armes, frontières et transgenres -

Le président a aussi lancé des piques à la candidate démocrate.

"Elle a dit deux choses par-dessus tout qui m'ont énervé. Numéro un, elle déteste le christianisme", a d'abord accusé Donald Trump, sans preuve.

La militante, aujourd'hui candidate démocrate, Aftyn Behn, lors d'une manifestation le 2 avril 2021 à Nashville, Tennessee, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jason Davis )

"Numéro deux, elle déteste la musique country", a ajouté le milliardaire républicain sous les rires de l'assistance. Une référence à des déclarations d'Aftyn Behn qui disait abhorrer les aspects de Nashville qui avaient rendu la capitale du Tennessee, haut lieu de la country, si prisée des touristes.

Sur son réseau Truth Social, il a aussi accusé la démocrate de 36 ans d'être une femme qui "vous prendra vos armes, qui veut des frontières ouvertes, du transgenre pour tous, des hommes dans les sports féminins".

"Le président Trump dit toutes ces choses parce qu'il est incapable d'avoir un plan pour faire face aux coûts croissants de la santé et pour s'assurer que les travailleurs du Tennessee puissent se payer des soins, leurs courses, leurs factures", a rétorqué la démocrate de 36 ans au magazine Newsweek.

Car si le nom du locataire de la Maison Blanche n'est pas sur les bulletins de vote mardi, cette législative partielle pourrait bien faire figure de référendum sur son début de second mandat, et en particulier sur sa gestion de l'économie.

Après de mauvais résultats lors d'élections début novembre à travers le pays, un résultat autre qu'une large victoire de Matt Van Epps représenterait un camouflet pour le président.

Dans son sondage de la semaine dernière, Emerson College souligne que 47% des interrogés dans la circonscription ont une opinion favorable du travail de Donald Trump contre 49% d'opinions défavorables.

Un chiffre qui représente "un retournement marquant par rapport à novembre dernier", a estimé Spencer Kimball, directeur exécutif de l'institut de sondage d'Emerson College.

Selon lui, l'issue du scrutin de "dépendra de quels groupes seront motivés pour aller voter et lesquels resteront à la maison".