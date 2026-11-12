Dans le sud du Nigeria, "l'avancée majeure" du vaccin contre le paludisme infantile

Un agent de santé s'apprête à vacciner un bébé contre le paludisme dans un centre de soins de santé à Ebedebiri, dans le sud du Nigeria, le 14 octobre 2026 ( AFP / Light Oriye Tamunotonye )

Des pleurs jaillissent quand l'aiguille perce la peau. Immédiatement, le personnel médical chuchote quelques mots rassurants à l'oreille du bébé. Un nouveau petit Nigérian vient d'être vacciné contre le paludisme, maladie parasitaire mortelle particulièrement tenace dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

Les attentes étaient élevées lorsque les premiers vaccins contre le paludisme au monde sont arrivés au Nigeria fin 2024, promettant d'endiguer les nombreux décès causés par cette maladie transmise par les moustiques.

En 2024, le paludisme a tué près de 600.000 personnes dans le monde, dont 200.000 au Nigeria.

Avec environ 250.000 enfants vaccinés en deux ans, certains villages ont vu complètement disparaître les décès d'enfants.

"Ça me rend heureuse", confie Ezibanyenami Paul, souriante à côté de sa fille en pleurs après avoir reçu sa quatrième et dernière injection dans la ville d'Oruma, dans l'État de Bayelsa, dans le sud riche en pétrole du pays.

"Avancée majeure"

"Le vaccin contre le paludisme est une avancée majeure", estime Hadiza Hussayn Jibril, de l'ONG PATH, qui aide l'État de Bayelsa dans le déploiement de la campagne de vaccination. "Mais il n'offre pas une protection à 100 %", nuance-t-elle.

Pour éradiquer le paludisme, il faut des médicaments, mais aussi des campagnes de santé publique et un entretien régulier des infrastructures, comme les canalisations et les réseaux d'assainissement, pour éviter la

Un dépôt de médicaments à Ebedebiri, dans le sud du Nigeria, le 14 octobre 2026 ( AFP / Light Oriye Tamunotonye )

prolifération des moustiques.

Selon PATH, l'État de Bayelsa a enregistré une baisse de 18 % du taux d'enfants de moins de cinq ans atteints de paludisme - un résultat d'autant plus impressionnant que la distribution de moustiquaires et de médicaments préventifs accuse un retard dans cet État depuis des années.

À Oruma, le personnel de la clinique administre un schéma vaccinal en quatre étapes réparties sur les 15 premiers mois de la vie d'un nourrisson.

Les enfants de moins de cinq ans, dont le système immunitaire est plus fragile, représentent plus de 75 % des décès liés au paludisme en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé.

Eli Zion, personnel de santé, prélève à l’aide d’une seringue le contenu d’un flacon de vaccin contre le paludisme dans un centre de soins de santé à Ebedebiri, dans le sud du Nigeria, le 14 octobre 2026. ( AFP / Light Oriye Tamunotonye )

L'efficacité du vaccin s'estompe avec le temps, mais l'objectif est de protéger les enfants lorsqu'ils sont les plus vulnérables.

Depuis l'introduction du vaccin, "nous n'avons plus enregistré aucun cas de décès d'enfant", affirme à l'AFP Elizabeth Ogisi, directrice des soins de santé primaires pour l'ensemble de la région.

Le bébé de Mme Paul n'a jamais eu de crise de paludisme, ce qui compte beaucoup pour cette coiffeuse de 24 ans : elle explique ne pas pouvoir parfois "acheter les médicaments contre le paludisme", maladie facile à traiter, car ils sont vendus 5.000 nairas (3,27 euros) la boîte.

Déploiement lent

Oruma ne représente qu'une infime fraction des 240 millions d'habitants du Nigeria et des 68,5 millions de cas annuels de paludisme, selon la plateforme Severe Malaria Observatory.

À ce jour, la campagne de vaccination n'est déployée que dans quatre des 36 États nigérians.

Les mangroves verdoyantes et les criques sinueuses de l'Etat de Bayelsa, dans le delta du Niger, compliquent la circulation.

"Il y a des zones très difficiles d'accès où nous ne parvenons généralement pas. Il n'y a pas de routes, il faut prendre un bateau", décrit James Kurofou, directeur de la vaccination de la collectivité locale de Sagbama.

Un hors-bord de la marine nigériane patrouille sur le fleuve Nun, dans l'État de Bayelsa, pour protéger les infrastructures pétrolières contre les actes de vandalisme et le vol de pétrole, le 5 août 2026 ( AFP / - )

Dans certains cas, les agents de santé administrent les vaccins lors de visites à domicile, lorsque les parents – souvent ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer – manquent leurs rendez-vous.

La présence de nombreux hommes armés gardant des oléoducs dans la région rappelle les inégalités abyssales régnant dans le pays, qui est le premier producteur de pétrole du continent mais où la pauvreté touche plus de 60% de la population.

"La richesse pétrolière que l'on observe dans un État comme celui de Bayelsa ne se traduit pas automatiquement par un système efficace de soins de santé primaires", explique Muhammed Afolabi, codirecteur du Centre des vaccins de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, soulignant les décennies de corruption gouvernementale et de sous-investissement dans les infrastructures sanitaires au Nigeria.

Une mère quitte un centre de soins de santé primaires avec son bébé à Oruma, dans le sud du Nigeria, le 13 octobre 2026 ( AFP / Light Oriye Tamunotonye )

Le ministère de la Santé de Bayelsa n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Pour féliciter les professionnels de santé de leurs bons résultats et de leur implication, PATH et les autorités locales ont organisé une petite fête à Yenagoa, la capitale régionale.

Les soignants y ont reçu en cadeau des bottes en caoutchouc, un imperméable et un parapluie, pour les aider à continuer à parcourir le terrain malgré les intempéries tropicales.