« Dans le secteur associatif, les bons sentiments sont la porte ouverte à tous les abus »

Emma, 25 ans, a travaillé comme graphiste pour une association culturelle. Elle raconte un climat de culpabilisation collective, ainsi qu'une ambiance du « toujours plus » qui ont eu raison de sa motivation.

Voix d'orientation. Le Monde Campus et la ZEP s'associent pour faire témoigner des étudiants et des jeunes diplômés sur leurs parcours d'orientation, leurs études, leur insertion professionnelle et leurs questionnements. Ce sont eux qui rédigent, dans le cadre d'ateliers d'écriture encadrés par des journalistes, leur récit.

Lorsque je suis sortie de l'école Brassart de Nantes, avec un diplôme en graphisme et communication visuelle, j'avais en horreur l'univers de l'agence de publicité. Elle nous était pourtant présentée comme la seule voie viable dans mon domaine d'activité. Alors je vous laisse imaginer ce qui a pu se produire dans ma petite caboche lorsque j'ai su qu'une association dans un secteur que j'adorais - la reconstitution historique -, a accepté de m'embaucher en CDI. Et ce, moins d'un mois après mon diplôme. Un pied de nez jouissif à mes anciens profs.

L'association, basée dans une ville historique agréable, avait tout pour plaire : un environnement très start-up et convivial, un univers hors norme et dépaysant, un festival à organiser, un leader charismatique et de grands projets. Peut-être un peu trop grands... Le but était de porter un gros festival médiéval pensé pour concurrencer celui de Provins. Avec en perspective l'ouverture d'un parc type « Puy du Fou », consacré à la période comprise entre le Xe et le XIIIe siècle.

J'ai été embauchée comme graphiste avec un contrat de vingt-quatre heures par semaine. Mais mes missions dépassaient largement ce cadre. En plus de mon travail de bureau, je faisais de temps à autre des animations. Une situation qui me paraissait normale dans ce genre de petites structures. Je m'amusais vraiment, sans compter mes heures. J'ai participé activement aux deux déménagements de l'asso, dans des bâtiments de plus en plus grands. J'ai changé d'appartement pour me rapprocher de mon bureau. J'y croyais, avec une foi quasi religieuse.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr