Dans le Pas-de-Calais en crue, arrivée d'une accalmie prévue jusqu'à jeudi

Inondations près de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais le 2 janvier 2024 ( AFP / DENIS CHARLET )

Après "des pluies importantes et continues" qui ont fait déborder plusieurs de ses cours d'eau, le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange crues lundi soir mais voit arriver une accalmie qui pourrait durer jusqu'à jeudi, selon Vigicrues.

D'après l'organisme, "des pluies importantes et continues ont touché le nord-ouest de la région dimanche soir jusqu'à la fin d'après-midi de ce lundi".

Selon la préfecture du Pas-de-Calais, "des cumuls de 30 mm, voire localement 40 mm, ont été observés (lundi)", mais n'ont entraîné qu'"une évacuation préventive d'une personne âgée".

Quatre cours d'eau touchés lundi par des "crues importantes", selon Vigicrues, demeurent en vigilance orange: l'Hem, l'Aa, la Lys amont-Laquette et la Canche.

Après ce nouvel épisode pluvieux, Vigicrues prévoit une accalmie "jusqu'à jeudi avec peu ou pas de pluie, ce qui va permettre les décrues sur les amonts des tronçons surveillés".

"Les craintes, c'est que ça monte encore et que l'angoisse vienne encore nous déraciner", s'est inquiété lundi midi auprès de l'AFP Patrick Février, 66 ans, habitant de Bourthes, commune où l'Aa prend sa source. "Même s'il y a de l'eau dans la maison, je reste quand même une nuit et puis après on voit le lendemain", a affirmé l'habitant, déjà touché à plusieurs reprises par des inondations ces dernières semaines.

Plusieurs routes départementales ont été barrées à cause des inondations, indique la préfecture.

Par mesure de prévention, le préfet a décidé de repositionner sur le terrain les pompes déployées dans la région en novembre et janvier.

Depuis novembre, le Pas-de-Calais a été touché par plusieurs épisodes d'inondation. Des pluies inédites à l'automne, près de trois fois la normale, ont notamment entraîné trois semaines de crues à partir du 7 novembre.

Dans ce département, quelque 6.500 habitations ont été sinistrées en novembre et 2.800 en janvier, selon la préfecture.

Outre le Pas-de-Calais, cinq autres départements sont placés en vigilance orange crues par Météo-France: la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde et la Seine-et-Marne.

Dans le sud-ouest du pays, "les niveaux vont continuer de progresser" mardi sur les bassins de l'Isle et de la Dronne. Sur cette dernière, "des débordements importants pourront être observés mardi.

Dimanche, plusieurs axes routiers ont été coupés dans les Landes en raison des forts cumuls de pluie et d'inondations, sans dégâts majeurs constatés.

En Seine-et-Marne, Vigicrues craint sur le Grand Morin une "crue importante susceptible de générer de nombreux débordements".