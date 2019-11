Dans le nord du Cameroun, les attaques quasi quotidiennes de Boko Haram

Après une accalmie, la reprise des incursions de la secte djihadiste dans des localités frontalières du Nigeria ravive la peur de la population et un vif sentiment d'abandon.

« Non aux tueries ! », « Non au silence de l'Etat ! »... Samedi 9 novembre, des dizaines d'habitants de Moskota, localité située dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, sont descendues dans les rues, armés de pancartes, pour exprimer leur ras-le-bol contre les multiples attaques du groupe terroriste Boko Haram. « Les incursions sont quasi quotidiennes. Les membres de Boko Haram attaquent et incendient nos maisons, nos mosquées et nos églises. Après, les militaires viennent et repartent. Nous enterrons nos morts dans l'indifférence », fulmine Ali.

Lorsque 18 heures sonnent à sa montre, ce cultivateur de céréales, ses voisins et leurs enfants, munis de nattes et de pagnes, prennent le chemin des montagnes et de la forêt qui bordent leurs maisons. Ils passent la nuit « dans l'inconfort total, rongés par l'inquiétude et le froid, trempés par les pluies et piqués par les moustiques ». Certains se cachent derrière des rochers ou des buissons, d'autres se perchent sur des arbres. Les plus nantis se rendent dans des villages « sûrs », à des dizaines de kilomètres, et ne reviennent qu'au petit matin pour s'occuper des champs et du bétail.

Des villages vidés de leurs habitants

« Ceux qui restent ont peu de chance de s'en sortir », poursuit Ali. Dans la nuit du 6 novembre, le pasteur David Mokoni a été tué par des membres du groupe terroriste. Il avait passé la nuit dans sa maison. « Un ministre était en visite dans la région. Papa pensait que la sécurité allait être assurée ce jour-là. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Il a été froidement abattu », raconte au Monde Afrique Patak Malachie Mokoni, le fils du défunt.

