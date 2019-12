Dans le nord du Cameroun, le choléra fait des ravages

Quelque 2 000 cas suspects ont été enregistrés à travers le pays. Au moins 100 personnes sont décédées des suites de la maladie.

Dans la commune de Pitoa de la région du Nord du Cameroun, la vie quotidienne s'écoule au rythme du « mayo », ce nom peul qui signifie « cours d'eau » et sert ici à désigner chaque rivière. Ici, le « mayo » est au centre des vies. Un homme y lave sa moto. A deux pas, trois adolescents font la lessive et un groupe d'enfants éclaboussent des jeunes filles venues remplir des récipients pour la cuisine.

« Certaines familles boivent cette eau sans même la javelliser, soupire Salihou Baraga, agent de santé communautaire qui observe ces scènes avec tristesse. Si vous continuez à longer la rivière, vous verrez aussi des gens qui y urinent, d'autres qui y défèquent. Car ici, de nombreuses familles n'ont pas de toilettes. Voilà pourquoi le choléra persiste tant depuis des décennies dans le nord du Cameroun. »

Entre le 18 mai 2018 et le 21 novembre 2019, environ 2 000 cas suspects de choléra ont été enregistrés dans cinq des dix régions du Cameroun, d'après les données du ministère de la santé publique. Et au moins 100 personnes sont décédées suite à cette infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le vibrion cholérique. La majorité de ces victimes vivaient dans le nord du pays : 31 morts dans la région de l'Extrême-Nord et 62 dans celle du Nord.

Doudou Adamou, elle, a eu de la chance. En septembre, ses deux jeunes enfants ont été pris de vomissements et de diarrhées aiguës. Cette cultivatrice d'arachides et de maïs, qui a vu « trop de morts du choléra » autour d'elle, a eu la présence d'esprit de les conduire immédiatement au centre de santé où ils ont été pris en charge et sauvés.

