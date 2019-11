Dans le fringant entrepôt de Vestiaire Collective

Le dépôt-vente en ligne de pièces de mode Vestiaire Collective a implanté son hub logistique dans une ancienne filature, à Tourcoing. Et offert une nouvelle jeunesse à l'auguste bâtiment industriel.

Affairées à couper un fil qui dépasse ou à lustrer des souliers, les ouvrières redonnent au lieu toute son âme. Fait de briques rouges et d'immenses fenêtres, ce qui abrite désormais l'entrepôt pour l'Europe de Vestiaire Collective hébergeait il y a plus d'un siècle une filature -comme c'est courant dans les alentours. Et c'est précisément pour faire vivre ce patrimoine que le dépôt-vente en ligne s'est installé à Tourcoing, dans l'écoquartier de l'Union, il y a bientôt deux ans. L'intérieur du bâtiment, aux murs immaculés et au sol en béton ciré, se prête particulièrement bien à la lumière automnale d'un après-midi de novembre.

Le rez-de-chaussée accueille toute la partie logistique - de 2 500 à 3 000 colis arrivent chaque jour. Deux équipes de vingt personnes se relaient pour vérifier l'origine et la conformité de leur contenu. Une chaîne d'humains et d'ordinateurs, semblable à celles que l'on peut trouver dans les aéroports, réceptionne les articles, effectue un premier contrôle, puis les envoie vers l'étape suivante.

À savoir, le cœur de la machine - « l'ADN de Vestiaire », selon les mots de la cofondatrice, Sophie Hersan : la cellule authentification, indispensable pour obtenir la confiance de la « communauté » d'acheteurs et de vendeurs. Sur la table de travail de Victoire Boyer Chammard, responsable de ce pôle, se côtoient une veste Gucci vintage, un bracelet Love de Cartier et un sac Loulou de Saint Laurent en cours d'inspection. Deux jeunes filles vérifient avec soin chaque couture, bouton, languette, doublure. Elles sont en formation à l'académie de Vestiaire Collective.

