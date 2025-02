Dans le désert saoudien, à la recherche du croissant de lune du ramadan

Au sommet d'une colline montagneuse, au coeur du désert d'Arabie saoudite, Abdallah al-Khoudairi guette l'apparition du croissant de lune après le coucher du soleil, une procédure religieuse qui détermine le début du mois de jeûne du ramadan pour des millions de musulmans.

Les calculs astronomiques permettent aujourd'hui de déterminer à l'avance le début des mois islamiques, basés sur le calendrier lunaire.

Mais les institutions religieuses du royaume, qui abrite les lieux les plus saints de l'islam, continuent de s'appuyer officiellement sur les observations à l'oeil nu pour prendre leur décision, comme à l'époque du prophète Mahomet.

M. Khoudairi, qui dirige le seul observatoire du pays, celui de Majmaa, à environ 165 kilomètres au nord de Ryad, dit à l'AFP se sentir investi d'une "grande responsabilité".

Le témoignage de cet homme de 58 ans, et celui d'une dizaine d'autres groupes de personnes à travers le royaume, permettront aux autorités religieuses saoudiennes de décréter la date de début du jeûne, qui sera ensuite suivie par de nombreux autres pays musulmans, comptant des dizaines de millions de fidèles.

"Il ne suffit pas que n'importe qui dise +j'ai vu le croissant de lune+ il faut que ce soit un homme sain d'esprit, sobre, adulte et reconnu pour sa justice pour que son témoignage soit accepté", explique-t-il fièrement.

Ses équipes s'activent depuis le matin pour préparer l'événement le plus important de l'année. A midi, ils quittent l'observatoire en forme de dôme, accompagnés de plusieurs responsables, pour un site d'observation en plein désert à 30 minutes de là.

M. Khoudairi sort alors un rapporteur et trace des lignes sur une feuille blanche pour indiquer la direction de la lune, avant de se placer à côté d'un télescope, entouré de plusieurs jeunes observateurs.

Quelques minutes après le coucher du soleil, il aperçoit le croissant de lune. "Demain (samedi) est le premier jour du ramadan", s'écrit-il en échangeant des félicitations avec le reste du groupe.

Un rapport est alors envoyé à la Cour suprême saoudienne, qui annonce quelques instants plus tard le début du ramadan samedi.

Le Saoudien raconte avoir hérité de la passion pour l'astronomie de son père, qu'il accompagnait lors de ses nombreux voyages dans le désert, mais ce n'est pas son principal atout.

Saudi men look to spot the first crescent of the moon marking the start of the Muslim holy fasting month of Ramadan, in the southern Saudi city of Hautat Sudair, on February 28, 2025. Saudi Arabia and its Gulf neighbours on February 28 announced that the Muslim fasting month of Ramadan would begin the following day. ( AFP / Abdullah Emad )