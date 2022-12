Dans le bassin minier, "le cœur sera polonais, la raison française"

Si Mbappé et Lewandowski claquent chacun un pion ce dimanche après-midi, aucun des deux ne se doutera d'avoir provoqué une secousse sismique au même endroit, à 6000 kilomètres du Qatar. Dans le Nord Pas-de-Calais, un habitant sur six a un patronyme polonais. Sur l'échelle du symbole, ce France-Pologne est au sommet des terrils du bassin minier. Alors, qui dansera la polka en fin de journée ?

"Après mon premier décrassage, il n'y avait que des Polonais au bord du terrain. Ma femme n'est arrivée que deux mois plus tard, elle ne me croyait pas. J'avais des amis français qui apprenaient le polonais pour discuter avec nous." Joachim Marx

La petite Pologne de France

Quand il s'est rendu en fin de semaine dans une agence immobilière d'Arras, Joachim Marx n'avait pas prévu de parler football. Mais la légende du Racing Club de Lens (131 matchs entre 1975 et 1979) est tombé sur une jeune femme d'origine polonaise. Et le 8de finale de Coupe du monde est rapidement arrivé sur la table.L'image pourrait paraître anecdotique. Elle est en réalité un symbole parmi d'autres d'une rencontre attendue comme la messe du dimanche pour la communauté polonaise de l'Artois., cadre Henri Dudzinski, ex-consul polonais dans la région (entre 2013 et 2018), dont les grands-parents sont arrivés à Liévin près de Lens en 1920.Dans ce coin du nord de l'Hexagone, les deux nations sont intimement liées., déroule Henri Dudzinski.(George et Bernard),(sauf Bernard Lech, NDLR).C'était en octobre 1975 précisément, quand l'attaquant, alors à Chorzów, bénéficia de l'appui du président de la République Valéry Giscard d'Estaing auprès des dirigeants polonais pour quitter le bloc de l'Est. Champion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com