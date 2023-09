information fournie par So Foot • 17/09/2023 à 18:41

Dans la Manche, un gardien marque deux fois en deux tours de Coupe de France

« Il est vraiment, il est vraiment, il est vraiment phénoménal ! »

Le FC Agon-Coutainville tient son héros, et il s’appelle Julien Fondraz. Âgé de 37 ans, le portier a brillé ce dimanche lors du troisième tour de Coupe de France face au Lorey. Il a égalisé en fin de match sur corner, d’une reprise du droit sans contrôle à faire pâlir un attaquant de Chelsea. Mais surtout, il a enchaîné en réalisant deux parades lors de la séance de tirs au but, remportée 4-3 par son équipe. Un copié-collé du tour précédent, contre Ducey Isigny : Fondraz, surnommé « Pétoche », avait déjà égalisé dans le temps additionnel, avant de se montrer décisif aux tirs au but. Le club de la Manche, pensionnaire de R2, jouera donc le quatrième tour dans deux semaines, le 30 septembre ou le 1 er octobre.…

QB pour SOFOOT.com