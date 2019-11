Dans la finance, les femmes représentent seulement 20% des comités exécutifs

Selon la troisième édition du rapport sur "les femmes dans les services financiers" du cabinet Oliver Wyman et dévoilée par Les Échos , la France se situe pile dans la moyenne mondiale avec un taux de 20% de femmes aux comités exécutifs, contre 26% aux États-Unis ou 15% en Allemagne.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Quand on parle des femmes dans le monde de la finance, l'exemple qui vient immédiatement est celui de Christine Lagarde . Ancienne ministre de l'Économie et directrice du FMI, la Français vient d'être nommée à la tête de la Banque centrale européenne. Parmi ses compatriotes, on pourrait également citer Marguerite Bérard, directrice générale de la banque de détail France de BNP Paribas, Diony Lebot, directrice générale déléguée de la Société Générale, Caroline Thelier, directrice générale de Paypal France, ou encore Dominique Senequier, fondatrice et directrice d'Ardian.

Pourtant, en France comme à l'international, la proportion de femmes dirigeantes dans ce secteur reste trop faible , souligne une étude publiée mardi 12 novembre par le cabinet de conseil Oliver Wyman et dévoilée par Les Échos . Selon la troisième édition de son rapport sur "les femmes dans les services financiers", depuis 2016 la proportion de femmes au sein des comités exécutifs est passée de 16 à 20 % à l'échelle mondiale , de 19 à 23 % au sein des conseils d'administration et a reculé de deux points, à 6%, en ce qui concerne la proportion de femmes PDG.

Parmi les bons élèves, on retrouve Israël en première position, avec 38% de femmes siègeant aux comités exécutifs de grandes sociétés de services financiers, suivi par l'Australie (34%), la Suède (33%), la Finlande (32%), la Thaïlande (31%) ou encore la Norvège (31%). Aux États-Unis, le taux s'élève à 26%, tandis que la France et le Royaume-Uni se situe pile dans la moyenne mondiale, à 20%. La Suisse, l'Allemagne et l'Italie sont plutôt les mauvais élèves, avec des taux qui s'élèvent respectivement à 17%, 15% et 13%.

700 milliards de dollars de manque à gagner

Selon Martina Weimert, consultante chez Oliver Wyman, les progrès de la finance ne suffisent pas. Le secteur doit changer complètement d'approche : "C'est devenu un impératif en termes d'activités", plaide-t-elle. Et pour cause, les sociétés de services financiers passent chaque année à côté de 700 milliards de dollars d'opportunités d'affaires, selon cette étude.

En effet, "les femmes constituent le segment de clientèle le plus mal adressé par les sociétés de services financiers et ce, alors même qu' elles jouent un rôle de plus en plus influent en tant qu'acheteuses" , analyse Jessica Clempner, auteur principale du rapport. Si les compagnies vendaient des assurances-vie aux femmes dans les mêmes proportions de leurs revenus que celles des hommes, elles pourraient enregistrer 500 milliards de dollars de primes supplémentaires, souligne notamment l'étude.