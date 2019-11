Dans la douleur, Lyon s'offre un peu d'air face à Nice

En infériorité numérique pendant 52 minutes, Lyon a décroché un précieux succès. Si l'entrée en matière été convaincante face à des Aiglons très légers, les Gones ont ensuite dû résister au retour azuréen. Et ça suffira pour cette fois.

Olympique lyonnais 2-1 OGC Nice

Nice people

Restant sur le revers marseillais avant la trêve, les hommes de Rudi Garcia avait qu'une mission : repartir de l'avant. Mais quand on est 14de Ligue 1, que l'on reçoit le 13, on serait tenté de dire que la manière importe peu. La première demi-heure avait pourtant donné un aperçu d'un OL revitalisé, même sans son amulette Memphis, prenant le large face à des Sudistes sans idées. Mais Marçal a tenu à rééquilibrer les débats pour forcer les siens à batailler jusqu'au bout d'une rencontre étrange. Ceux-là ont tenu et, comme par magie, Lyon remonte ce soir à la cinquième place du classement. Complètement barjot cette Ligue 1.Pas de Memphis -- nommé capitaine cette semaine --, ni de Houssem Aouar, tous deux blessés, mais Rudi Garcia l'assure : "" Pourtant c'est Nice et Adam Ounas qui donnent le ton d'entrée, en chauffant les gants d'Anthony Lopes. Et quand Christophe Hérelle se torsionne la cheville en revenant sur Jeff Reine-Adélaïde, la défense azuréenne ne se doute pas encore que leur mi-temps sera catastrophique. C'est d'abord Dante qui sert involontairement de " deux " sur le une-deux de Reine-Adélaïde. Parti du côté gauche, l'ex-Angevin fusille Walter Benítez et décoince les siens. C'est ensuite Stanley N'Soki qui Lire la suite de l'article sur SoFoot.com