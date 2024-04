Dans la détresse et dans les ruines, l'Aïd "le plus triste" de Gaza

Des Palestiniens déplacés prient le 10 avril 2024 au premier jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement islamiste Hamas ( AFP / - )

Dans une tente près des décombres d'une mosquée de Rafah, des fidèles palestiniens prient pour l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan, synonyme cette année de "tristesse" et de "peur" dans la bande de Gaza ravagée par la guerre.

"L'année dernière, la mosquée Al Farouq était encore là, mais cette année, elle a été prise pour cible deux ou trois semaines avant le début du ramadan": Ahmed Abu Chaer se recueille sous la grande tente blanche servant de lieu de prière, trop exiguë pour les dizaines de Gazaouis rassemblés dans ce quartier de Rafah, dans le sud du territoire palestinien.

De Jérusalem, où des milliers de personnes ont bravé le froid et la pluie, à la bande de Gaza, où les enfants ont guetté la distribution des friandises traditionnelles, l'Aïd el-Fitr ne ressemble cette année à aucun autre.

Des Palestiniens vendent des spécialités sucrées le 9 avril 2024, au dernier jour du jeûne musulman du ramadan sur un marché de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement islamiste Hamas ( AFP / - )

Ni répit, ni parenthèse dans les combats entre l'armée israélienne et le Hamas, qui durent depuis plus de six mois : 14 personnes, dont des enfants en bas âge, ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une frappe sur une maison du camp de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, mouvement islamiste qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007.

L'armée israélienne, sans référence à cette frappe, a déclaré avoir visé plusieurs cibles, dont une base de lancement de roquettes, et tué les membres d'une "cellule terroriste".

Un photographe de l'AFP a vu les corps des victimes de la frappe transférés par leurs familles à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa à Deir el-Balah.

- "Assez de guerre" -

"Je jure devant Dieu que nous n'avons jamais vécu un Aïd comme celui-ci, plein de tristesse, de peur, de destruction et de dévastation" à cause de la guerre, confie à l'AFP Ahmed Qishta, 33 ans, un père de quatre enfants.

"Nous essayons d'être heureux, mais c'est difficile, difficile, difficile", ajoute cet habitant de la ville de Gaza, déplacé dans la ville de Rafah, refuge précaire de centaines de milliers de Palestiniens cherchant à s'abriter des combats.

Pour Abir Sakik, qui loge dans une tente à Rafah avec sa famille, l'Aïd signifie habituellement "une atmosphère douce, les jouets des enfants, les gâteaux, les boissons et les chocolats dans chaque maison".

Un enfant montre un sac de friandises le 10 avril 2024 au premier jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, où une guerre oppose Israël au mouvement islamiste Hamas ( AFP / MOHAMMED ABED )

Mais "c'est un Aïd de tristesse et de fatigue. Ils ont détruit Gaza", soupire cette femme de 40 ans. "Assez, assez de guerre et de destruction", sanglote-elle, affirmant que les habitants de Gaza souhaitent désespérément une trêve.

A la place des montagnes de pâtisseries confectionnées par les familles pour accompagner habituellement les célébrations, un habitant raconte avoir distribué à ses enfants les sucreries de rations des Nations unies.

C'est une journée sans la chaleur des réunions familiales. Faute de téléphone et d'internet, "nous ne pouvons même pas contacter nos proches", constate Mu'een Abu Ras, un Gazaoui de 44 ans.

- Pas de réjouissance -

Des bénévoles distribuent des dattes aux musulmans arrivant pour prier à la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem, le 10 avril 2024, au premier jour de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan, sur fond de guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ( AFP / AHMAD GHARABLI )

A Jérusalem-Est, sous haute surveillance policière, des dizaines de milliers de fidèles ont afflué sur l'esplanade des Mosquées, où se situe la mosquée al-Aqsa. La guerre à Gaza est dans toutes les têtes.

"C'est l'Aïd le plus triste que nous ayons vécu. Dans la mosquée, on pouvait le voir sur les visages", témoigne Rawan Abd, une infirmière âgée de 32 ans.

"Tout le monde pense à ce qui se passe à Gaza", affirme Zaki, 37 ans, un habitant de Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël. "Cette année, il n'y a pas de réjouissances, nous allons simplement rendre visite à nos proches à la maison. Nous nous sentirions coupables si nous faisions quelque chose de joyeux".

Des Palestiniens se rassemblent le 10 avril 2024 dans la cour de la mosquée Omari, qui a subi des bombardements israéliens, dans la ville de Gaza, au premier jour de l'Aïd al-Fitr marquant la fin du ramadan, sur fond de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas ( AFP / - )

Le conflit fait rage depuis le 7 octobre, déclenché par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, qui a fait 1.170 morts, pour l'essentiel des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir des chiffres officiels. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 restent détenues à Gaza dont 34 sont mortes, d'après des responsables israéliens.

Les opérations militaires israéliennes lancées en représailles sur la bande de Gaza ont fait plus de 33.300 morts, en majorité des femmes et des mineurs, selon le ministère de la Santé du Hamas.