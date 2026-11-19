Édouard Philippe en meeting à Rillieux-la-Pape dans le Rhône le 19 novembre 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le candidat Horizons à la présidentielle Édouard Philippe a prôné jeudi dans la banlieue de Lyon la nécessité de rétablir "l'ordre dans la rue", en visant les narcotrafiquants, les jeunes délinquants mais aussi les auteurs de violences en marge des manifestations.

Le sens de sa candidature "tient en deux mots: l'ordre et le progrès", a-t-il d'emblée lancé devant quelque 500 personnes assises autour de lui dans un grand silence.

L'ancien Premier ministre s'exprimait, pour la quatrième étape de son "Grand tour de France", à Rilleux-la-Pape, une ville de 32.000 habitants confrontée, dans certains quartiers et de manière sporadique, à des violences urbaines et à des rivalités entre réseaux de trafic de stupéfiants.

"Je n'ai aucune envie de remettre de l'ordre pour l'ordre. Je ne crois pas du tout que le projet d'une société puisse être l'autoritarisme", mais "on doit remettre de l'ordre dans nos rues et dans nos comptes" publics, a-t-il poursuivi, vivement applaudi.

Il faut rétablir l'ordre "face aux narcotrafiquants, car plus d'une centaine de meurtres par an sont dus au narcotrafic dans notre pays, c'est un fléau. On doit aussi lutter contre la délinquance des plus jeunes", a-t-il asséné.

"On est en train de basculer dans un pays très violent, dans la rue comme au sein des familles, il y a des violences contre les femmes, les enfants", a ensuite déploré le maire du Havre.

Et si "on doit garantir la liberté de manifester", "il faut que ceux qui utilisent ce droit respectent les règles républicaines", a-t-il estimé: "le droit de manifester, ce n'est pas le droit de bloquer" un lycée ou tout autre service public.

Face à la montée des périls extérieurs et notamment à la Russie, M. Philippe a également insisté sur la nécessité de maintenir à niveau l'arsenal nucléaire. "On a une dissuasion nucléaire indépendante, une capacité à dire à toute personne qui viendrait menacer nos intérêts qu'on serait capable de lui infliger des dommages inacceptables (...), alors on doit en être fiers, on doit la moderniser", a-t-il martelé.